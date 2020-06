Haos pred zgradom Opštine Budva, grani kamenica gađali policiju (video)

Na službenom ulazu u zgradu Opštine Budva došlo je do tenzija. Policija je primenila silu i jedan mladić je povređen. To je izazvalo revolt okupljenih koji su uzvikivali „nećemo mafiju“.

Bačen je i kamen u pravcu policije nakon čega su funkcioneri koji se nalaze između kordona policije i građana upozorili da nema napada na policiju. Funkcioneri Opštine smirili su masu, prenose „Vijesti“.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako crnogorska policija primenjuje silu nad mladićem koji je kasnije prebačen u Dom zdravlja.

The president of Montenegro-Milo Djukanovic sent the mafia to arrest the citizens and the opposition authorities in Budva 😔😔 EU tolerates violence from the mafia and police against the citizens of Budva😔 @OliverVarhelyi @EUAmbME @JosepBorrellF @EU_Commission @eucopresident pic.twitter.com/yvdDD7K4JW

— Nikola Milačić (@nikolamilacic76) June 24, 2020