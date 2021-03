Haos u Hrvatskoj: „Uzimaćemo od plata za zdravstvo“

„Ministar zdravstva Vili Beroš se ni ne javlja na telefon“, kaže predsednik uprave Medike.

Najveća hrvatska veledrogerija Medika danas je obustavila isporuku lekova za sve 64 bolnice zbog duga od 2,1 milijardu kuna (277 miliona evra).

Od tog iznosa 1,4 milijarde kuna (185 miliona evra) su dugovi bolnica, a ostalo je dug za lekove na recept. Ovaj potez Medike znači da nijedna bolnica danas nije dobila nijednu kutiju leka iz te veledrogerije, a njene dnevne isporuke iznose oko 5 miliona kuna (660 hiljada evra).

Naime, poslednjih mesec dana veledrogerije upozoravaju da više ne mogu da kreditiraju bolnice i apoteke jer je dug dosegao 6,5 milijardi kuna (858 miliona evra). No, na njihove pokušaje da se problem reši nije bilo konkretnih poteza pa se dugovi gomilaju, ali sad već i za lekove koji se izdaju na recept.

Na probleme je pre nedelju dana upozorila i Koordinacija veledrogerija pri HUP-u koja je istakla da bi „snabdevanje lekovima uskoro moglo da postane ograničeno, što će najviše osetiti pacijenti“, prenosi Jutarnji list.

Naglasili su da situacija nikad nije bila gora te da se dug od decembra do kraja februara povećao za 900 miliona kuna (118 miliona evra). Rekli su i kako je čak 20 posto bolnica od početka godine potpuno prestalo da plaća lekove, a dug je dostigao 4 posto državnog proračuna.

Šef Medike: „Ministar Beroš se ni ne javlja na telefon“

Predsednik uprave Medike Jasminko Herceg rekao je za Novi list kako od danas nijedna kutija leka neće otići ni u jednu bolnicu koja ne poštuje rokove.

“S obzirom na to da iz Vlade nema nikakvog odgovora, čak ni najave razgovora na naša upozorenja mi smo odlučili da od danas nijedna kutija leka neće otići ni u jednu bolnicu koja ne poštuje zakonske rokove plaćanja od 60 dana, a to su sve bolnice u Hrvatskoj osim one u Lovranu. Dug prema našoj veledrogeriji narastao je na više od dve milijarde kuna (264 miliona evra), u ovom kvartalu isporučili smo robu u vrednosti od oko milijardu kuna (132 miliona evra), a platili su nam najviše sto miliona kuna (13,2 miliona evra). Vladajući ne nude nikakvo rešenje, ministar zdravstva Vili Beroš više se ni ne javlja na telefon“, rekao je Herceg.

Dodaje da tako Vlada ugrožava poslovanje kompanije, isplatu obaveza državi, pa i plata radnicama i da nije bilo druge nego odmah krenuti s obustavom isporuke jer nema nikakve povratne informacije da bi se problem mogao početi rešavati.

Ministar zdravlja Vili Beroš obratio se javnosti nakon što je Medika danas objavila kako obustavlja dostavu lekova svim bolnicama u Hrvatskoj. Beroš je rekao kako su „duboko svesni problema dugova prema veledrogerijama“ te da je reč o „hroničnoj boljki zdravstva koji traje već decenijama“.

„Imamo određeno utemeljenje za rešavanje tog problema u ovom trenutku. Ministarstvo zdravlja deluje u okviru svog proračuna i ne može rešiti problem bez vlade i ministarstva finansija. Imamo određeno rešenje u pogledu ubrzanog proračunskog transfera koji ćemo predstaviti sutra na sastanku“, kazao je i dodao kako veruje da će „priča krenuti u dobrom smeru“, prenosi Indeks.

„Sutra imamo sastanak s predstavnicima veledrogerija u 11 sati. Apsolutno smo svesni problema i predložićemo rešenje. Radićemo sve da nijedan hrvatski građanin ne ostane bez lekova“, rekao je Beroš.

Novinarka mu je odgovorila da su građani već ostajali bez lekova te ga je pitala zašto se nije javljao na telefon veledrogerijama.

„Oprostite, takve stvari se ne rešavaju preko telefona. To nije institucionalni način rešavanja tih problema“, odgovorio je Beroš.

Verovatno će se od plata uzimati još više za zdravstvo

Potvrdio je kako je reč o kratkoročnom rešenju, a o iznosima koje treba izdvojiti kako bi se kratkoročno rešio problem s veledrogerijama je kazao kako zasad ne može govoriti konkretno. Na pitanje uključuje li plan za dugoročno rešenje problema poskupljenje zdravstva, Beroš je odgovorio: „Ne direktno“.

No, onda je kazao kako će se verovatno uzimati više novca za zdravstvo iz plata.

„Iznos koji za zdravstvo izdvajamo iz plata možda će se povećati“, rekao je Beroš, no na direktno pitanje kada bi se to moglo dogoditi nije odgovorio.

