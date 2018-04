HDZ-ov Josip Đakić za prekid diplomatskih odnosa sa SRB

ZAGREB – Odluku Vlade Srbije da proglasi nepoželjnim hrvatskog ministra odbrane, Damira Krstičevića, kao odgovor na odluku zvaničnog Zagreba da srpskom ministru odbrane, Aleksandru Vulinu, do daljnjeg zabrani ulazak u tu zemlju, u Hvatskoj je dočekana različitim komentarima – od toga da je to bilo očekivano, da bi sve diplomatske odnose sa Srbijom trebalo prekinuti, do onog da bi to sad trebalo da bude dosta.

A sve je počelo sa Vojislavom Šešeljem, kada je u Skupštini Srbije navodno pogazio hrvatsku zastavu, što niko nije video, slikao ili snimio i verbalno vređao hrvatsku parlamentarnu delegaciju, koju je predvodio predsednik parlamenta Gordan Jandroković, nakon čega je ta poseta, odlukom premijera Andreja Plenkovića, prekinuta.

(Tanjug)