„Hipotetički – ako bude baze NATO, biće i ruske, ako žele“

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je „RS donela odluku o vojnoj neutralnosti i da zato neće biti nikakvih baza NATO u BiH, pa ni u Brčkom, kako neki pominju“.

Dodik je u intervjuu za „Sputnjik“ naveo da je „stav Srpske jasan“.

„Bilo kakva mogućnost da dođe do neke, hipotetički govoreći, baze NATO podrazumevala bi da bi bilo opšteprihvaćeno da bude i baza Rusa, ako su oni za to zainteresovani. Ali mislim da u tom pogledu nema odluke i da je nemoguće da se to desi“, rekao je Dodik.

On je podsetio da su se „u Tuzli i Brčkom nalazile međunarodne snage i odatle su se povukle“.

„Ostalo ih je još nešto malo: u čitavoj BiH oko 2.000 pripadnika tzv. operacije Altea, koji dolaze najčešće iz zemalja EU. I to treba da bude ukinuto, ali je uvedeno odlukom Saveta bezbednosti UN. Mislim da je neophodno da se i ta misija povuče. Apsolutno mislim da je lociranje baze u Brčkom nemoguće jer bi saglasnost za to morala da dâ Republika Srpska, a mi tu saglasnost nećemo dati“, kazao je Dodik.

Predsednik RS je naveo da njom „ne upravljaju stranci, za razliku od drugih delova BiH gde stranci imaju dominantnu ulogu“.

(Tanjug)