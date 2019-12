Hoće da „obnovi“ crnogorsku crkvu koja nikad nije ni postojala

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović poručio je na osmom kongresu njegove partije da će jedan od primarnih ciljeva DPS-a ubuduće biti obnavljanje „istorijski neupitne“ Crnogorske pravoslavne crkve (CPC).

Zato je, kako je kazao, Crnoj Gori potreban Zakon o slobodi vjeroispovjesti, dok će DPS takođe imati razumijevanja i da „u procedurama utemeljenim u građanskim i crkvenim kanonima“ obnovi CPC, što očekuje jedan dio javnosti.

Osnivanje partijske crkve

Na kraju 2019, nad Crnom Gorom sve više lebdi pitanje da li to znači da će vlast „obnovu“ takozvane CPC nametnuti kao ključnu društveno-političku temu u izbornoj 2020. godini, te da li je DPS već proglasila odluku o osnivanju sopstvene (partijske) crkve.

Ako sve posmatramo iz ugla jednog ateiste i čovjeka kome crkva zaista ne znači ništa, onda je, kako smatra grbaljski paroh Mijajlo Backović, Đukanovićeva izjava razumljiva, jer dolazi, kako kaže, od čovjeka koji je proizvod komunizma i koji sebe i dan danas smatra ateistom, dok crkvu isključivo posmatra kroz državu i politiku.

„Ali ako gledamo istinu, a mi kao crkva uvijek gledamo i ljubimo samo istinu, onda to što je (Đukanović) rekao nema nikakve veze sa istinom.

Crkva u Crnoj Gori je uvijek bila ova koja je i dan-danas — već 800 godina od prve Zetske episkopije sa Prevlake Miholjske pa do Mitropolije na Cetinju. Dakle, radi se o 800 godina kontinuiteta Mitropolije crnogorsko-primorske, i potpuno je jasno da je jedina crkva koja će ikada biti kanonski priznata u Crnoj Gori Mitropolija crnogorsko-primorska“.

„Sa druge strane, gospodin Đukanović, ukoliko želi da osnuje crkvu, onda neka osnuje partijsku crkvu od njegove partije i manjinskih stranaka koje ga podržavaju. Ta crkva će ostati uvijek na papiru partijska crkva i ona neće nikada imati uporište među vjernim narodom“, dodaje otac Mijajlo za Sputnjik.

Uvođenje razdora među pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori

Ipak, ako se i desi takav scenario, naš sagovornik upozorava da Đukanović neće, kako on tvrdi, uvesti slobodu, već samo razdor među pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori. Razdor koji je već evidentan.

„Mi smo potpuno svjesni da tzv. crnogorska crkva, koju predstavlja raščinjeni sveštenik Carigradske patrijaršije Miraš Dedeić, nema nikakvog uporišta među vjernim narodom Crne Gore. Ona je bila i ostala jedna politička grupacija koja sebe naziva crkvom radi interesa vjerovatno i nekih zapadnih sila. Nas kao Mitropoliju ne brine ta takozvana crkva“.

Početak progona Mitropolije crnogorsko-primorske

„Nas brine to što predsjednik Crne Gore zvanično prvi put u istoriji stranački osniva jednu crkvu, i počinje samim tim i progon Mitropolije crnogorsko-primorske i njenih prava na imovinu, bitisanje i 800 godina kontinuiteta“, jasan je otac Mijajlo.

On dodaje da su zbog svega u Mitropoliji zabrinuti i da se mole Bogu da to ne bude tako.

„Međutim, znajući da kad gospodin Đukanović nešto izjavi, on to uvijek već ima pripremljeno, bojim se da će vrlo brzo nakon Kongresa DPS-a u Parlamentu Crne Gore biti i izglasavanje spornog Zakona o slobodi vjeroispovjesti, i to bez bilo kakvog razgovora i kontakata sa Mitropolijom“.

„Nažalost, znajući mentalitet ovog naroda, upozoravam da izglasavanje tog zakona u Parlamentu, sigurno neće biti dobro ni fizički, a ni duhovno za Crnu Goru i njenu budućnost“, zaključuje otac Mijajlo Backović.

(Sputnjk)