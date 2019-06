Hoće li Rama potegnuti poslednji adut: Zapaliti Kosovo!

Situacija u Albaniji se zaoštrava, demonstracije opozicije se radikalizuju uprkos tome što je SAD i EU pozivaju da odustane od nasilja i sedne za pregovarački sto sa Vladom Albanije. Pozicije premijera Edija Rame su naizgled ugroženije nego ikad.

Penzionisani pukovnik KOS-a Ljuban Karan ističe, međutim, da je Edi Rama američki čovek koji je doveden u Albaniju da bi završio poslove za zapadnu alijansu, i on to veoma uspešno radi.

Uz to, za vreme vladavine Edija Rame Albanija se, objašnjava Karan za Sputnjik, usput totalno kriminalizovala i postala država u kojoj gotovo da nema privrede i u kojoj je sve poslove preuzela mafija, a glavni biznis je trgovina drogom.

„U Albaniji postoji sudar različitih klanova. To izgleda kao sukob političkih partija, ali tu se radi o običnim kriminalnim klanovima. Edi Rama je trebalo da odavno ode sa vlasti. Što se tiče njegove politike prema Albaniji i Albancima, on za državu nije uradio ništa osim što ju je svrstao u zapadni blok i toga se čvrsto drži“, kaže Karan.

Istovremeno, kako ocenjuje naš sagovornik, Rama vodi perfidnu politiku prema Srbiji — deklarativno se izjašnjava kao prijatelj Srba i Srbije, a istovremeno uveliko radi na stvaranju tzv. velike Albanije.

A to, prema Karanovim rečima, potvrđuje staro pravilo da nijedan albanski političar ne može da se održi na vlasti ako se njegova politička platforma ne uklapa u projekte „Prizrenske lige“: albanski političari na unutrašnjem planu vode različite politike, ali kad je u pitanju tzv. velika Albanija — imaju identično stanovište.

Kad je reč o Srbiji, ambicije svih albanskih političara su agresivne i oni žele da iskoriste ovu istorijsku priliku kad „iza njih stoji najveća svetska sila“, ističe Karan.

Na pitanje da li bi Edi Rama mogao da izazove neki problem na Kosovu kako bi skrenuo pažnju albanske javnosti sa unutrašnjih problema, Karan kaže da je to potpuno realno sa stanovišta njegovih težnji.

Rama pokušava da ekonomske i druge probleme za koje je odgovoran zamaskira nekim važnijim „državnim interesima“, dodaje Karan.

„Problem je u tome što nije on taj koji stvarno kreira kosovsku i albansku politiku. Tu politiku diktiraju SAD i drugi centri moći — Velika Britanija, a u određenoj meri i Nemačka. Rama može donekle da ’proturi‘ svoju politiku, ali ne u celosti, kako on to želi“, smatra Karan.

Rama nije gospodar rata i mira na ovom prostoru, već su to mnogo moćnije sile od njega, ističe naš sagovornik.

„Ali, mogli bi da iskoriste te njegove težnje i ambicije i da gurnu Kosovo u neku napetost ili oružani sukob“, upozorio je Karan.

(Sputnjik)