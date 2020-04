HR privrednici predložili vladi mere popuštanja

ZAGREB – Hrvatska gospodarska komora (HGK), uputila je premijeru Andreju Plenkoviću opiširan dokument sa spiskom mera koje bi, kako smatraju, trebalo usvojiti odmah nakon stabilizacije epidemiološke situacije.

Premijer Andrej Plenković je najavio juče da će neke od mera biti donete tokom ove sedmice.

Prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista HGK predlaže decentralizaciju popuštanja mera na način da se one prvo primenjuju na županije u kojima je zabeležen mali broj zaraženih i u kojoj u poslednjih sedam dana nisu zabeležene novoobolele osobe.

Zatim, traže da se odmah produži radno vreme trgovina koje su sada otvorene sa 17 na 20 sati i postupno otvaranje i drugih neprehrambenih trgovina.

Hrvatski privrednici tako ne traže prvo otvaranje manjih trgovina, kao što je to slučaj u Austriji i Češkoj, nego traže da se otvore sve trgovine uz ograničavanje broja kupaca po površini prostora.

Predlažu tako da istovremeno jedna osoba može boraviti na četiri metra kvadratna, čime se ne bi stvarale gužve, a niko ne bi bio dikriminisan, od manjih trgovina s robom do autosalona i salona s nameštajem.

Prema tom predlogu maske bi bile obvezne kao I dezinfekcija.

HGK traži da se polako otvaraju i sve druge trgovine, one s novim tehnologijama, IT opremom, električnim uređajima, građevinskim materijalom i opremom za domaćinstvo, autosaloni i trgovine autodelova, traže i otvaranje mini pijaca u manjim mjestima, trgovina s građevinskim materijalom I promenu radnog vremena pekara od 6 do 15 sati.

Privrednici predlažu otvaranje šoping centara od 11. maja, ali bi pritom dali prednost pri kupnji najpre starijim od 65 godina.

Žele i da se što pre otvore sve zanatske I uslučne delatnosti – frizerskih salona, salona za ulepšavanje (pedikeri, manikiri, kozmetičari…), različiti servisi …

Kad je ječ o kafićima i restoranima (i hotelskim), predlaže se rad onih koji imaju terase uz razmak stolova, a koji nemaju, da im se omogući posluživanje pića po modelu “to go”, posluživanje u jednokratnoj ambalaži.

