Hrvatska povlači još tri vrste sladoleda zbog pesticida

ZAGREB – Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede danas je izvestilo potrošače o povlačenju još tri vrste sladoleda u pakovanju od 2,5 litara, zbog utvrđenog pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristi u procesu njihove proizvodnje.

Ministarstvo navodi da je subjekt u poslovanju s hranom Metro Cash & Carry d.o.o. iz Zagreba iz predostrožnosti opozvao sledeće sladolede: MC Vanilla ice cream 2,5 litre, GTIN 4337182040415, LOT: PL1048, PL1049, PL1050, roka trajanja do 31.8.2023., MC Vanilla ice cream 2,5 litre, GTIN 4337182139997, LOT: PL1130, sa rokom trajanja do 30.11.2023., zatim MC Mint ćocolate ice cream 2,5 litre, GTIN 4337182040668, LOT: PL1050, sa rokom trajanja do 31.8.2023. kao i MC Nougat ice cream 2,5 litre, GTIN 3439496402895, LOT: PL1082, čiji je rok trajanja 30.9.2023.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog poijekla i o izmeni Direktive Veća 91/414/EEZ, prenosi Index.hr.

Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede obavestilo je i juče potrošače u toj zemlji o povlačenju četiri vrste sladoleda u razlicitim pakovanjima, zbog utvrđenog prisustva pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristi u procesu njihove proizvodnje.

(Tanjug)

