Hrvatski član Predsedništva BIH: Nije sporan Pelješki most, nego morska granica s Hrvatskom

Hrvatski član Predsedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić izjavio je danbas da ne vidi šta bi bilo sporno u odluci koju su dan ranije doneli on i njegov bošnjački kolega u državnom vrhu Šefik Džaferović da se ponovo otvori pitanje izgradnje Pelješkog mosta i pokuša zaustaviti taj projekt.

On je tvrdio da je u središtu pažnje pitanje morske granice s Hrvatskom, a ne sam most, prenela je agencija Hina.

Povodom donošenja odluke čijem se stupanju na snagu usprotivio predsednik Predsendištva BiH Milorad Dodik, Komšić je za agenciju Fena kazao da najvažnije pitanje nije most, nego razgraničenje BiH i Hrvatske na moru, i da je to, kako tvrdi, suština odluke donete u utorak.

„Ovde je most u drugom planu, dok je fokus zaključaka usmeren prema rešavanju granice na moru, iz čega onda možemo pristupiti i rešavanju pitanja nesmetanog prolaza iz bosanskohercegovačkog mora do tačke pristupa otvorenome moru. O tome smo juče razgovarali, što je po meni suštinsko pitanje“, izjavio je Komšić.

Odlukom za koju su glasali Komšić i Džaferović, Hrvatska je ipak pozvana da smesta obustavi izgradnju Pelješkog mosta, a potom bi se pristupilo „postupku mirenja“.

Ukoliko bi Hrvatska to odbila, BiH bi protiv nje pokrenula postupak pred nekim od međunarodnih sudova, verovatno pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu, piše Hina.

Takvu odluku osporio je Dodik koji se pritom pozvao na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, uz konstataciju da nije u interesu BiH da se pogoršaju odnosi s Hrvatskom, ni sa Evropskom unijom i to kada je, posle deset godina čekanja, potpisan ugovor o izgradnji međudržavnog mosta preko Save kod Gradiške.

O tome da li će Dodikov veto na Komšićevu i Džaferovićevu odluku ostati na snazi, sutra, u četvrtak, odlučiće Narodna skupština Republike Srpske, no Komšić smatra da je sve to apsurdno jer most kod Gradiške nema veze s onim za Pelješac.

„Čudnom i nepromišljenom“ je nazvao situaciju u kojoj RS razmatra pitanje vitalnog nacionalnog interesa u slučaju koji se tiče drugog entiteta, Federacije BiH, a samtra i da entiteti zapravo nemaju nikakva ovlašćenja pri utvrđivanju granica BiH i susednih država.

„Nadam se da u Narodnoj skupštini RS ima dovoljno ‘soli u glavi’ kod onih poslanika koji će tako apsurdan potez Milorada Dodika prepoznati kao politički nepromišljen, i da će na to ukazati tokom zasedanja Skupštine, ili da će prilikom glasanja jednostavno napustiti dvoranu kako se ne bi doveli o situaciju da radi jednog čovjeka upadnu u zamku da entitet Federacija BiH počne sva pitanja iz RS da proglašava svojim entitetskim interesom, i time eventualno blokira tamo neke njima važne stvari. Neka o tome dobro razmisle“, upozorio je Komšić uoči sednice parlamenta RS zakazane za četvrtak.

