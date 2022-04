Hrvatski predsednik o naružavanju Srbije: Ne znam ko će njih napasti

Milanović je pozvao Srbiju da se jasno „odluči gde pripada“.

„Ne znam ko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO, to ne žele, ostali su bez patrona preko noći. To je jedno vrlo traumatično buđenje, jedan mamurluk verovatno i sad kupuju nekakve kineske sisteme koji su verovatno kopije ruskih sistema, verovatno za klasu slabiji, ali mislim šta će s tim, to je nerazumljivo“, poručio je Milanović novinarima u Rijeci, prenosi Hina.

(Tanjug)

