Index: Kitarović vodila decu u Vukovar, a tada se nisu rodila

ZAGREB – Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović, u sklopu predizborne kampanje za predsedničke izbore, izjavila je da je nedugo posle reintegracije hrvatskog Podunavlja 1998. posetila Vukovar sa svojom decom, prenosi portal Indeks, navodeći da njena deca u to vreme nisu bila ni rođena.

Kitarović je u trci za novi mandat boravila u Sinju, gde je odgovorila protivkandidatu Zoranu Milanoviću, koji ju je prozvao da kao ministarka u vladi Ive Sanadera nije bila u Vukovaru, javlja N1 Zagreb.

„Kao građanka bila sam u Kninu i u Vukovaru. Netom posle oslobođenja Knina, mislim da je to bilo dva dana nakon oslobođenja Knina, i u Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije, odvela sam svoju decu da vide to stratište u Vukovaru, da se to nikada ne ponovi i ja ću i kao građanka uvek odlaziti i u Knin i u Vukovar“, poručila je Kolinda.

Mirna reintegracija Podunavlja završila se 1998. godine, navodi Indeks i dodaje da hrvatska predsednica ima dvoje dece koja tada nisu bila ni rođena.

Njena ćeka Katarina rođena je 2001. godine, a sin Luka 2003. godine.

(Tanjug)