Irska sinonim za bolji život mladih iz Hrvatske

ZAGREB – Irska je postala sinonim za iseljavanje mladih iz Hrvatske u potrazi za boljim životom, a procenjuje se da u ovom trenutku u Irskoj godinu dana ili duže živi oko 20.000 Hrvata, piše „Slobodna Dalmacija“.

Od ulaska Hrvatske u EU 2013. pa do kraja 2018. godine, 10 puta je povećan broj ljudi koji su iz Hrvatske odselili u Irsku, u odnosu na period od 2002. do ulaska Hrvatske u EU, objavio je Centar za populacijske longitudinalne studije.

U analizi demografskog profila Hrvata u Irskoj autora Ivana Cipina, demografa s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu i rukovodioca Centra za populacione longitudinalne studije, korišćeni su podaci Centralne statističke kancelarije Irske.

Analiza je pokazala da je vrhunac iseljeničkog talasa iz Hrvatske u Irsku bio 2016. godine, pa je onda počeo slabiti i već se 2018. smanjio za petinu, a Cipin očekuje dalji pad broja iseljenih i u ovoj godini.

Broj migranata u Irsku procenjuje se prema broju alokacija Personal Public Service Numbers (PPSN), identifikacijskog broja koji se koristi za ražličite potrebe – od zapošljavanja do ostvarivanja socijalnih beneficija.

Od 2013. do 2017. godine Hrvatima su izdata 17.274 PPS broja, od toga 10.534 ili 61 posto muškarcima i 6.740 ili 39 odsto ženama.

U isto vrijeme PPS je dobilo i 1.995 đece mlade od 15 godina, što je cinilo 11 odsto svih doseljenih iz Hrvatske u Irsku, dok je onih uzrasta od 15 do 24 godine koji su dobili PPS bilo 3.985, odnosno 23 posto.

Ubedljivo najviše – čak 10.332 ili 60 posto – bilo je useljenika iz Hrvatske starosti od 25 do 44 godine, svega 980 ili šest odsto bilo je doseljenika od 45 do 64 godine, dok stariji od 65 godina u iseljavanju iz Hrvatske u Irsku učestvuju u beznačajnom broju – njima su izdata tek tri PPS broja.

U analiziranom razdoblju pet od šest doseljenih Hrvata bili su deo mlađeg i srednjeg radnog stanovništva, odnosno od 15 do 44 godine.

Više od jedne polovine (52 odsto) doseljenika iz Hrvatske čine muškarci mlade i srednje radne dobi (15-44).

I žene u istoj starosnoj dobi od 15 do 44 godine, iako ih je dosta manje nego muškaraca, sa 31 odsto čine značajan deo doseljenika iz Hrvatske.

Od 2002. do ulaska Hrvatske u EU, strancima hrvatske nacionalnosti koji su se doselili u Irsku izdato je oko 2.000 PPS brojeva, a od ulaska Hrvatske u EU sredinom 2013. godine pa do kraja 2018., taj broj je iznosio oko 21.500.

Cipin kaže da to ne znači da svi koji su u tom periodu dobili PPS broj i dalje žive u Irskoj.

Neki se vrate, ali se to preko PPS broja ne može pouzdano pratiti, dok manji broj došljaka u Irsku i ne uzme taj broj.

Godina ulaska Hrvatske u EU donela je vidan skok u broju odlazaka iz Hrvatske u Irsku, pa je tako 2012, na primer, useljenicima iz Hrvatske izdato 86 PPN brojeva, a 2013. taj broj je povećan na 486 i nastavio je naglo da raste, pa je tako 2014. bilo izdato više od 2.000, dok je 2015. bilo gotovo 4.500.

