Ivan Đakić se smeškao i novinarima pokazivao palac na gore

ZAGREB – Ivan Đakić, bivši član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i sin poslanika te stranke u Saboru Josipa Đakića, je u zgradi suda, dok je čekao odluku, kroz prozor novinarima podizao palce na gore i smeškao se gledajući u mobilni telefon.

Iako je zatraženo da mu se odredi jednomesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela javnog podsticanja na nasilje i mržnju, sud je Đakića pustio uz meru opreza redovnog javljanja u virovitičku policiju.

U izjavi u sredu nakon puštanja na slobodu za sve je okrivio medije, prenosi Index.hr.

„Meni je žao da se to dogodilo, ali svi greše. Da nisam to ja objavio, da je neko drugi objavio, ne biste vi ni digli prašinu, tako da eto“, rekao je on.

Index.hr konstatuje da je „u njegovoj verziji stvarnosti, problem samo to što je on to objavio“.

Đakić (22) objavio je 7. januara na svom Fejsbuku sliku ustaše sa odrubljenom glavom Srbina iznad koje je napisao „Svim ‘prijateljima’ srbičima sretan božić“.

(Tanjug)