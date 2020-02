Izetbegović: Ne pristajemo na ultimatume

SARAJEVO – Lider SDA Bakir Izetbegović smatra da odgovor na najavljenu blokadu rada državnih institucija političara iz Republike Srpske treba da bude čvrst i bez pristajanja na ultimatum.

„Moramo odgovoriti čvrsto i bez popuštanja – Mirovni sporazum, Ustav i zakoni se moraju poštovat. Nema ni govora da ćemo pristati na ultimatum i oslabiti Ustavni sud koji je jedan od poslednjih mehanizama kojim se mogu popravljati stvari u BiH“, rekao je Izetbegović za Klix.ba.

On smatra da bi to pitanje trebalo da preseku PIC, OHR i Tužilaštvo.

„Ukoliko to ne učine ući ćemo u politički limb koji će potrajati. Razbiti BiH neće moći, Ustavni sud neće ostati bez inostranih sudija, patriotske političke snage neće ustuknuti pred drskošću i pretnjama strane koja slavi ratne zločince“, rekao je on.

Kako dodaje, politička kriza će se preneti na ekonomiju, a tada će, uveren je, na udaru biti prvi oni koji su krizu izazvali, dok je Federacija BiH ekonomski jača.

„Na svaki scenarij smo u proteklih 30 godina imali odgovor, zašto ne bismo i na ovaj? Sve što neodgovorni i bahati političari budu radili, sebi će raditi. I biće krivi za sve što se može desiti. Mi ćemo učiniti sve da ih urazumimo, da sačuvamo mir, sigurnost i stabilnost, da smanjimo štete izazvane iracionalnim delovanjem. Sve što tražimo jeste da se poštuje Ustav i zakon. I poštovaće se“, rekao je Izetbegović.

(Tanjug)