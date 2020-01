Jandroković: Interes Hrvatske je integracija susednih zemalja

BRISEL – U interesu Hrvatske je da zemlje u njenom jugoistočnom susedstvu imaju jasnu evropsku perspektivu, prvenstveno iz bezbednosnih razloga, izjavio je danas u Briselu predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Jandroković je kao predsednik parlamenta zemlje predsedavajuće EU učestvovao na sastanku sa čelnicima parlamenata šest zemalja zapadnog Balkana, koji je organizovao predsednik Evropskog parlamenta David Sasoli, prenela je Hina.

„Današnjim sastankom smo hteli da pokažemo da je taj prostor jugoistočne Evrope jako važan za EU, da ima svoju političku, privrednu, ali prvenstveno bezbednosnu važnost. Hrvatska kao susedna zemlja posebno je zainteresovana za evropsku perspektivu tih država“, rekao je nakon sastanka Jandroković.

„Hrvatska će dati snažan doprinos evropskoj perspektivi tih zemalja, koje sa svoje strane moraju prihvatiti vrednosti EU, osigurati vladavinu prava, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, rešiti otvorena bilateralna pitanja“, dodao je Jandroković.

On je istakao da sa sastanka na vrhu EU – zapadni Balkan u maju u Zagrebu tim zemljama treba poslati jasnu poruku da se „reforme isplate jer je to dobro za njihovu bezbednost, stabilnost i životni standard njihovih građana, a nama kao susednoj (zemlji) to će biti vrlo bitno zbog bezbednosnih razloga“.

Na sastanku je usvojena zajednička deklaracija u kojoj se poziva Evropski savet da nastavi da podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana na temelju ispunjavanja kriterijuma za pristupanje i daju „nedvosmislenu i pozitivnu političku poruku o otvaranju pristupnih pregovora i odobravanju kandidatskog statusa“.

„Mi, predsednici parlamenata šest zemalja zapadnog Balkana, uz punu podršku predsednika Evropskog parlamenta i predsednika Hrvatskog sabora, koji predstavlja hrvatsko predsedništvo Saveta EU, obvezujemo se da ćemo voditi naše parlamente na putu integracija i pomoći u stvaranju novog političkog zamaha u procesu proširenja koje odgovara očekivnjima svih naših građana“, kaže se u zajedničkoj deklaraciji.

Sasoli je istakao da će od proširenja na zemlje jugoistočne Evrope imati koristi i te zemlje i članice EU, te da će pomoći u pomirenju u tom području.

„Hitno treba da damo novi zamah procesu proširenja postizanjem konkretnih rezultata. Samit u Zagrebu treba da ima ključnu ulogu u tom pogledu“, istakao je Sasoli.

