Jaredić: Mi hoćemo jednu pravoslavnu crkvu u CG

PODGORICA – Jedan od osnivača nevladinog udruženja Crnogorski zbor i nekada ministar kulture Crne Gore Božidar Jaredić poručio je arhiepiskopu cetinjskom i mitropolitu cnogorsko – primorskom Amfilohiju da konačno mora da shvati da se nikakvim litijama neće rešiti problem koji imaju crkva i crnogorska država.

„Bez obzira na ishod vašeg razgovora sa vladom, hoću da se zna da ja i svi mi koji se osećamo Crnogorcima hoćemo da imamo jednu pravoslavnu crkvu u CG za sve pravoslavne vernike. Ako to ne može, onda ćemo da imamo Crnogorsku autokefalnu pravoslavnu crkvu, koju smo imali. Kao što to imaju i oni koji sebe smatraju Srbima. To morate da shvatite i što pre prihvatite, bolje će biti i jednima i drugima“, naveo je Jaredić u otvorenom pismu mitropolitu, preneo je podgorički portal CdM.

(Tanjug)

