Jeziv snimak iz Crne Gore, pogledajte kako autobus obilazi provaliju

Snimak autobusa koji na putu ka Srbiji i to u blizini graničnog prelaza Dračenovac, prolazi tik pored provalije kod Rožaja uznemirio je korisnike društvenih mreža.

Na snimku koji je objavljen na Fejsbuk stranici Podgorički vremeplov, se vidi kako autobus koji vozi putnike iz Herceg Novog prolazi veoma uskim i nedovršenim putem, a u jednom delu čak se kreće uz samu ivicu provalije!

Na društvenim mrežama se navodi da je u pitanju deo nedovršene deonice koja vodi od Rožaja do Dračenovca ka graničnom prelazu Špiljani.

Snimak je izazvao salvu komentara, mnogi se čude i ne veruju šta vide, ali meštani koji ga svakodnevno prelaze tu deonicu navode da je to njihova jeziva svakodnevica.

– Šta da radimo mi koji tu živimo i godinama smo prinuđeni ovim putem da prolazimo? A dobro je i to. Put se radi, kad se može prolazimo, kad se ne može, čekamo. Auta i gume da ne spominjemo. Izvođaču je potrebno da obustavlja saobraćaj u nekoliko termina po nekoliko sati jer je priroda posla takva. A šta da radi stanovništvo koje je u tim terminima odsečeno od sveta? Šta da rade ljudi kojima je neophodna hitna medicinska pomoć – pita se jedan korisnik.

– Ovako nešto nema nigde na svetu. Da li ima ikakva odgovornost za ovaj javašluk – pita se drugi korisnik.

Mnogi navode da se ovakva scena ne može videti ni u Africi ili Indiji.

– Dok ovaj ne progovori naški mislio sam da je negde u Avganistanu ili Andima – napisao je jedan korisnik.

– Ovo je strašno. Budva je toliko izgrađena i pretrpana sa kojekakvim zgradama, hotelima, vilama i to po brdima, a valjda i ljudi u unutrašnjosti treba da žive, rade i putuju i to putevima smrti. To je strašno. Važno je da se primorski deo izgrađuje i to pretrpava. Bruka i sramota – ljuta je jedna korisnica.

Jedna putnica je opisala svoje iskustvo.

– Prošli mesec sam putovala sa njima. Taj od Herceg Novog do Beograda ne odmara. Skupi putnike i potrpa nas ko krompir u džak i vozi miško. Nema pauze. Uzalud molbe da napravi pauzu. Nikad više sa njima – napisala je korisnica.

