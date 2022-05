Josipović: Hrvatska da traži od Srbije predmet o pilotima, Vučiću govor u Glini ne služi …

Nekadašnji predsednik Hrvatske Ivo Josipović smatra da bi Hrvatska trebala da traži od Srbije da preuzme predmet kojim tereti hrvatske pilote da su raketirali izbegličku kolonu u „Oluji“ avgusta 1995, i da „naši sudovi, ne politika – sudovi, odluče ima li krivičnih dela i krivice pojedinih osoba“.

„Ne znam koja je kvaliteta predmet koji je formiran u Srbiji i ima li, ili nema osnove za kazneni progon. Znamo, bilo je civilnih žrtava, a je li riječ o zločinu može odlučiti samo sud. Ignoriranje i apriorno odbacivanje predmeta nije dobro ni za koga, pa ni za ljude koji su optuženi i koji će, možda nevini, cijeli život nositi stigmu opružbe za ratni zločin“, rekao je Josipović za list Danas.

Na pitanje ima li osnova za podizanje optužnice protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojom mu se preti iz Hrvatske zbog govora u Glini 1995. Josipović je rekao da Vučiću taj govor „ne služi na čast“.

„Bio je to govor u funkciji agresije i rata. Ali, ni u kom slučaju ne želim biti sudac o tome je li taj govor bio, recimo, poticanje za ratni zločin ili ne. Ako postoje dokazi za to, neka državni odvjetnik poduzme ono što mu nalaže zakon i neka podigne optužnicu. Ako to nije slučaj, nije dobro nabacivati se olako optužbama za ratni zločin“, rekao je Josipović.

