Jutarnji: Da li će Milanović vratiti bistu Tita na Pantovčak?

ZAGREB – Nakon izbora Zorana Milanovića za novog presednika Hrvatske jedno od pitaja koje se postavlja je da li će on useljenjem na Pantovčak vratiti i bistu Josipa Broza Tita, koju je aktuelna predsednica na početku mandata uklonila.

Prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista u Milanovićevom štabu za sada nemaju odgovor na to pitanje, a Joško Klisović iz tog štaba kaže da lično smatra da bi novi predsednik to trebalo da učini.

„Titovu bistu treba vratiti na Pantovčak, i to zbog konteksta u kojem ju je tamo postavio prvi hrvatski predsednik Franjo Tuđman, a to je kontekst jedinstva hrvatskog naroda i zasluga Tita kao vođe antifašističkog pokreta da Hrvatska bude na strani pobednika u Drugom svetskom ratu, i to u sadašnjim granicama koje uključuju Dalmaciju, Istru i Baranju…“, kazao je Klisović.

Zato, smatra on, treba vratiti Titovu bistu u Kabinet predsednika Hrvatske i na taj način potvrditi doprinos u specifičnim istorijskim okolnostima opstanku Hrvatske i napretku hrvatskog naroda.

„Ni jedan dosadašnji predsednik Hrvatske nije osporio Tuđmanovo postavljanje biste zaslužnih Hrvata, osim Kolinde Grabar-Kitarović, a to sada treba ispraviti“, rekao je Klisović.

