Kajtazi veruje da će ZDS u HR biti zabranjen

ZAGREB – Poslanik romske nacionalne manjine u hrvatskom saboru Veljko Kajtazi izjavio je danas da će poslanici nacionalnih manjina i dalje tražiti od vlade zabranu upotrebe ustaškog pokliča „za dom spremni“ u hrvatskom javnom prostoru.

Kajtazi je za zagrebačku N1 tv. komentarisao izjavu potpredsednika vlade i ministra branitelja Tome Medveda da su s tim u vezi „dovoljne preporuke Veća za suočavanje s prošlošću“ i istakao:

“Ne tražimo ništa drugo osim onoga što su i druge države učinile, na prime Austrija – za takve simbole i uzvikivanja oni su već odredili kazne. Znači, može se“.

Kajtazi je rekao da je njegovo mišljenje da aktuelna vlada dosta čini za „manjince“, kao i da je, prema njegovim rečima, veoma bitno da se stvoriti određena klima.

„Onog trenutka kada bude stvorena određena kima doći će i do zakonske zabrane (ZDS). Verujem i očekujem da ćemo to učiniti“, rekao je Kajtazi uz opasku da su bivše vlade to mogle da učine.

A, zašto nisu, Kajtazi kaže da ne zna.

Nastavak razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem na temu zabrane ustaškog pokliča, Kajtazi je najavio za septembar.

(Tanjug)

