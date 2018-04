Kakva prokleta komisija? Kolindin predlog za Jasenovac izazvao buru na Tviteru

Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović zalaže se za jedinstvenu komemoraciju u Jasenovcu i to bi, kaže, bila kolona zajedništva, ali i za novo utvrđivanje istine o tome šta se zapravo dogodilo u tom najvećem ustaškom logoru u Hrvatskoj savremenim metodama, što je izazvalo reagovanja na društvenim mrežama.

Pitanje Jasenovca, smatra, ne sme da bude kamen spoticanja niti oružje u rukama bilo koga ko želi da promoviše bilo kakvu kampanju protiv Hrvatske.

Predsednica je rekla da to nije „nimalo usmereno protiv vlade i državne komemoracije“ i pozvala Srbe i jevrejske organizacija u Hrvatskoj, da se dogovore da naredne godine svi zajedno idu u Jasenovac i u tišini se poklone žrtvama.

To bi, prema njenim rečima, bila prilika da se pokaže da je Hrvatska zrela da o toj temi iz prošlosti razmišlja s vremenskom distancom.

„Izuzetno dobrim u tom smislu smatram predlog čelnika Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava (HHO) Ivana Zvonimira Čička o formiranju međunarodnog poverenstva, s članovima iz Srbije, Hrvatske, te međunarodnih stručnjaka, koje bi utvrdilo istinu o Jasenovcu“, rekla je Kitarovićeva i na taj način poručila, primećuju hrvatski mediji, da bi se i ona ubuduće pridružila toj zajedničkoj komemoraciji i više ne bi poštu odavala sama.

„U 21. veku modernom se forenzikom, medicinskom i forenzikom dokumenta, može utvrditi ne samo broj žrtava, što je, nažalost, uvek bio kamen spoticanja i oruđe u rukama raznoraznih kampanja, već i istina šta se zaista događalo u Jasenovcu, ne samo od 1941. do 1945. godine, nego i kasnije“, rekla je predsednica.

Mediji prenose da je ova izjava Kitarović izazvala brojne kritike tviteraša.

Saborski zastupnik iz opozicionog SDP, Bojan Glavašević je napisao da smatra da je ovom izjavom Kitarović relativizovala Holokaust.

„Kolinda Grabar Kitarović relativizuje Holokaust. Jer to je ono što se događalo u Jasenovcu. Za utvrđivanje te istine nije potrebna nikakva prokleta komisija. Micanje Kitarovićeve s Pantovčaka nakon ove sramotne izjave više nije pitanje izbora predsednika Hrvatske, nego narodnog oslobođenja“, naveo je Glavašević.

Oglasila se i nekadašnja premijera Jadranka Kosor, koja poručila da je „zaista neprijatno što će se neke istine o prošlosti utvrđivati daleko od domovine“.

Croatian President proposes international commission to establish "what had really happened" in Jasenovac during the WWII "and beyond". I wonder wound Angela Merkel follow and propose the same for Auschwitz? Or any other concentration camp. #denialhttps://t.co/FJLkH9Vvdb

— Dejan Jovic (@DejanFpzg) April 24, 2018