Kalinić: Selektivni odnos Haga prema osuđenim Srbima

SARAJEVO – Savetnik srpskog člana Predsedništva BiH Dragan Kalinić izjavio je da prekidanje decenijske prakse prevremenog puštanja na slobodu osuđenih u Haškom tribunala, odnosno nakon odslužene dve trećine kazne, predstavlja nastavak selektivnog odnosa prema krivici Srba u odnosu na pripadnike druga dva konstitutivna naroda tokom tragičnog sukoba u BiH.

Kalinić je za Srnu rekao da sve informacije govore da su se ove osobe primereno ponašale tokom izdržavanja višedecenijske kazne.

„Argument da neki od njih nisu u međuvremenu pokazali znake kajanja i saosećanja sa žrtvama, naravno da spada u domen ličnih razloga i odluka. Niko od njih svojevremeno nije tražio nagodbu sa Sudom pre presude, pa su prema tome prihvatili da težinu lične krivice iznesu u godinama zatočeništva“, naveo je Kalinić.

On je ocenio da ova činjenica ne oslobađa one koji su za to nadležni da zaobiđu pravne činjenice u vezi sa sticanjem uslova za prevremeno oslobađanje.

„Večernje novosti“ objavile su danas da su Srbi osuđeni u Haškom tribunalu ispunili uslove za puštanje na slobodu, pošto su odslužili dve trećine kazne, ali ih Hag ne pušta.

Dve trećine kazne odslužili su Radivoje Miletić, Sreten Lukić, Radoslav Brđanin i Vlastimir Đorđević.

