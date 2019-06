Katanac na ulaznim vratima zgrade SO Kotor

KOTOR – Po nalogu predsednika Opštine Kotor Vladimira Jokića, uz saglasnost predsednice Skupštine opštine Dragice Perović, rano jutros zapečaćena su ulazna vrata službenh prostorija SO Kotor, a nakon najave održavanja sednice čije sazivanje smatraju nezakonitim.

Oni su vrata zapečatili „u cilju privremenog onemogućavanja mogućeg vršenja radnji“ koje je za danas najavio odbornik DPS-a Željko Avbramović.

Protiv njega su ranije Jokić, Perović, potpredsednik opštine Samardžić, kao i Branko Kovačević i Branko Ivanović podneli krivičnu prijavu zbog, kako navode, lažnog predstavljanja Državnom tužilaštvu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, prenosi RTCG.

Kako se podseća, na jednici SO koja je zakazana za danas u 10 sati trebalo je da se raspravlja o smeni Jokića, koji je pozvao premijera Duška Markovića da raspusti Skupštinu opštine (SO) Kotor i formira odbor poverenika koji će obavljati funkcije Skupštine do konstituisanja novog saziva.

U zapisniku se navodi da su na vratima SO promenjene brave, a zaključani su svi ulazi koji vode u službene prostorije SO radi, kako navode potpisnici zapisnika, onemogućavanja neovlašćenim licima, „zbog rizika od izvršenja krivičnog dela u produženom trajanju, a čije posledice mogu imati značajan uticaj na ostvarivanje prava građana opštine Kotor, na blokiranje vršenja funkcije lokalne samouprave, na poštovanje pravnog poretka Crne Gore“.

Privremeno zatvaranje službenih prostorija SO Kotor, kako se navodi, trajaće do dostavljanja obaveštenja nadležnog tužioca podnosiocima navedene krivične prijave o postupanju po navedenoj krivičnoj prijavi do donošenja odluka, odnosno dostavljanja odgovora nadležnih državnih organa, a prije svega Vlade Crne Gore, na upućene dopise od strane predsednika Opštine Kotor ili predsednice SO Kotor ili do preduzimanja drugih radnji iz nadležnosti Vlade Crne Gore.

(Tanjug)