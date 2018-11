Kitarović: Susret sa Anom Brnabić je bio izvrstan

BERLIN – Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je danas da je u Berlinu prvi put imala priliku da se sretne sa srpskom premijerkom Anom Brnabić i ocenila da je taj susret bio izvrstan.

Grabar Kitarović je to rekla na konferenciji Zidojče cajtunga u Berlinu, govoreći o svečanoj večeri nemačkih privrednika sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, prenosi regionalna televizija N1.

„Naš prvi susret, to moram reći bez obzira na to što će neko reći u Hrvatskoj, bio je izvrstan. Ani Brnabić je jako stalo do budućnosti srpsko-hrvatskih odnosa i nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu kako bismo rešavali goruća pitanja na području jugoistoka Evrope“, izjavila je Grabar Kitarović.

Ona je navela da je sa Brnabić razgovarala i o projektu obnove železničke pruge od Zagreba do Beograda.

Kako je rekla, u svrhu procesa pomirenja bilo bi dobro i kada bi Milorad Pupovac došao na komemoraciju u Vukovar.

„Ja bih na njegovom mestu to učinila“, rekla je Grabar Kitarović.

(Tanjug)