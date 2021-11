Kliks: Komšić prekinuo intervju za Tanjug zbog neslaganja oko genocida u Srebrenici

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prekinuo je današnji intervju za beogradsku novinsku agenciju Tanjug, jer je novinar negirao genocid u Srebrenici, objavio je sarajevski portal Kliks.

Tema razgovora, kako se navodi, bila je aktuelna politička situacija u BiH i blokada državnih institucija koju je inicirao srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Komšić, hrvatski član Predsedništva, rekao je u jednom trenutku da „ne može da se predje preko priče o formiranju Vojske Republike Srpske, koja je presudjena za genocid“, prenosi Kliks.

Sa konstatacijom novinara Tanjuga da su zločine činile sve strane Komšić se složio, ali uz napomenu da nisu sve strane počinile genocid.

Novinar je, kako se navodi, insistirao na tome da se u Srebrenici dogodio „strašan zločin“.

Komšić se suprotstavio tom stavu, rekavši da je reč o genocidu.

„Ne, to je genocid i to piše u presudi medjunarodnog suda, to nije moj stav“, naveo je Komšić.

Potom je pitao novinara da li se slaže sa tom presudom medjunarodnog suda.

Novinar Tanjuga je kazao da ne može da se složi da je u Srebrenici počinjen genocid, posle čega je Komšić napustio intervju.

„Onda ćete ovaj intervju morati da radite s nekim drugim“, kazao je Komšić.

