Knežević objavio novi snimak o navodnoj korupciji u CG

PODGORICA – Duško Knežević, predsednik Atlas grupe, za kojim je Crna Gora raspisala poternicu, objavio je novi snimak, koji navodno dokazuje umešanost vrhovnog državnog tužioca, Ivice Stankovića, u korupciju.

Stanković to negira i kaže da bi Kneževiću na snimku mogli da pozavide svetski reditelji.

Snimak i saopštenje pokreta “Do pobede”, na čijem je čelu Knežević, objavili su svi crnogorski mediji.

Snimak sadrži razgovor Kneževića sa sekretarom VDT-a koji potvrđuje da je prenosio novac do Stankovića, ali da to ne može da dokaže.

Stanković se za novac navodno obavezao da neće progoniti određene inostrane klijente Atlas banke koji su koristili njen e-commerce servis.

Knežević je “Vijestima” rekao da se radi o 700-800 hiljada evra i da je Vujoševiću novac davao u poslednje tri godine.

“Novac sam mu (Vujoševiću) davao u istoj onoj kući u kojoj je Migo Stijepović dolazio po pare i u kući u kojoj je na kanabetu Milo Đukanović dolazio za pare i za torbu. Ne znam tačno koliko je bilo para u više tranši u zadnje tri godine, oko 700-800 hiljada. Samo za puštanje vozača koji su menjali pare za DPS i za Miga Stijepovića dao sam im 200 hiljada evra, da puste vozače iz zatvora. Imam i video snimke kako mu dajem pare”, kazao je Knežević.

Stanković je sinoć negirao sve optužbe i pozvao nadležne organe da preduzmu sve neophodne korake kako bi se utvrdila puna istina u ovom slučaju.

“Na ovakvoj režiji pozavideli bi svi svetski režiseri”, naveo je Stanković.

Raniji snimak, na kojem se vidi kako Knežević daje novac Stijepoviću, otvorio je aferu, a predsednik Đukanović je to više puta demantovao.

Na novom snimku se čuje da Vujošević kaže da se Stanković ništa ne pita i moli Kneževića da ne objavljuje snimak, jer tvrdi da će Stanković jednostavno reći da mu on nije davao novac, a da on nema čime to da dokaže.

Knežević navodi da je reketiran i traži od Vujoševića da utiče na Stankovića da se pusti njegov kum Dejan Sekulić i prijeti da će, ako se to ne desi, objaviti snimak.

Sekulić je uhapšen u avgustu, a Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Mihajla Banjevića, Duška Đukanovića i Đorđa Đurđića da su mu, suprotno bankarskim procedurama, odobrili kredit od 365.000 evra, koji je narastao na dug od gotovo 600.000 evra.

U saopštenju pokret “Do slobode” navodi se da je reč o jednom u nizu snimaka “koji razotkrivaju kako se odvija korupcija u crnogorskom tužilaštvu”.

“Na snimku se može čuti i da se Stankovićev sin obratio predsedniku Atlas grupe Dušku Kneževiću, sa namerom da on, umesto Nenada Vujoševića, ubuduće bude posrednik za odnošenje novca čelnicima Tužilaštva”, navodi se u saopštenju.

Protiv Kneževića se vodi više istraga Specijalnog tužilaštva koje se odnose na utaju poreza, pranje novca i zloupotrebu službenog položaja.

Knežević je hapšenje izbegao odlaskom iz Crne Gore u Veliku Britaniju, čiji je takođe državljanin.

