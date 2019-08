Knežević: Susret s Vučićem delovao ohrabrujuće

PODGORICA – Opozicioni Demokratski front (DF) neće učestvovati u izbornim reformama ukoliko promenama Ustava ne bude obezbeđena ravnopravnost srpskom narodu i ako ne bude formirana tehnička vlade, izjavio član Predsedništva DF, Milan Knežević i istakao da je poslednji susret njihovih predstavnika sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vucićem delovao ohrabrujuće.

Knežević, koji je i predsednik Demokratske narodne partije, za podgoričke Vijesti kaže da veruje da će u narednom periodu imati konkretne rezultate koji se tiču očuvanja državotvornog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori.

Upitan da komentariše to što i pored poziva DF-a upućenog srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću da prekine političke odnose sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem, to nije učinio, Knežević kaže da je poslednji susret predstavnika DF sa predsednikom Srbije delovao ohrabrujuće.

„Verujem da ćemo u narednom periodu imati konkretne rezultate koji se tiču očuvanja državotvornog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Svestan sam činjenice da ne mogu, niti imam pravo da utičem na politiku jedne nezavisne države, ali i dalje ostajem pri stavu da na ovakvu antisrpsku politiku koja se vodi u Crnoj Gori treba odgovoriti recipročno i bez zadrške“, rekao je Knežević .

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku ne postoji minimum uslova da se predstavnici DF-a vrate u Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i ostalog zakonodavstva.

“Ideja o tehničkoj vladi je sahranjena onog trenutka kad su Demokrate i DPS zajednički dogovorili i usaglasili amandmane. Uostalom to nedvosmisleno piše u tekstu sporazuma. Nijednim slovom se ne pominje tehnička vlada koja bi se formirala na paritetnoj osnovi i na čijem čelu bi se nalazila vanstranačka ličnost. Ako piše, a ja nisam dobro video, voleo bih da me neko demantuje”, rekao je Knežević.

Na pitanje da li će se DF odazvati na eventualne proteste koje su najavile Demokrate i pokret “Odupri se” ukoliko do 1. decembra ne bude formirana tehnička vlada, Knežević kaže da je za to saznao iz medija i dodaje da je uveren da ni potpisnici tog saopštenja ne veruju u to što u njemu piše.

„Valjda je svakom jasno da bez učešća Fronta nema masovnih, organizovanih i beskalkulantskih protesta“, kazao je Knežević.

(Tanjug)