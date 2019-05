Komšić Dodiku: Ne znam ni da smo nešto započeli…

SARAJEVO – Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić rekao je danas, povodom ižjave predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika da je sa Komšićem i personalno i politički završio, „da ne zna ni da je nešto započeo sa njim“.

On je za sarajevsku N1 televiziju rekao i da „Dodik ima pravo da se ljuti“ i da nastoji da se „nepristojno i nasilno nametne“ kao arbitar stvari koje se tiču pravosuđa Bosne i Hercegovine.

„To je nedopustivo. Ne može član Predsedništva sebi dopuštati da on presuđuje shodno svojim političkim stavovima. Što se tiče krivične prijave, Dodik ima pravo da se ljuti, ali prevashodno na sebe. Ja ga nisam podstrekivao da radi i govori to što je radio i govorio. Preporučio bih mu da smiri nerve, to je bolje i za njega, i za one koje predstavlja“, rekao je Komšić.

