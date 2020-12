Komšić: Savest mi je mirna, mora se nekad reći ne

SARAJEVO – Član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je večeras da su Šefik Džaferović i on morali da odbiju sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.

Prema njegovim rečima, protokol šefa ruske diplomatije tokom posete Bosni i Hercegovini, bio je iznenađujući.

„Po meni, nažalost ovako se moralo reagovati. Nama nije stalo da imamo loše odnose sa Rusijom. Osnovni je red da u službenoj poseti pokažete poštovanje prema institucijama. To se nije desilo, što je indikativno. Dolazio je Lavrov i ranije u posetu i nije bilo ovakvih situacija. S obzirom da se radi o figuri koja je vrh svetske diplomatije, potezi koje je povlačio jesu poruke. Ne treba se zavaravati, to su bile precizne poruke koje se šalju BiH. One odudaraju od onoga što smo ranije viđali i to je bilo nipodaštavanje institucija BiH“, rekao je Komšić za Hajat TV.

Komentarisao je i reakcije koje su usledile nakon što su Džaferović i on otkazali sastanak sa Lavrovom, prenosi Klix.ba.

„Meni je savest mirna što se tiče ove odluke. Mogli smo uraditi i drugačije, ali ne bih bio mirne savesti. Ljudi koji vole ovu zemlju očekivali su ovako nešto. BiH je takva da u njoj ne postoji konsenzus oko mnogo čega“, rekao je Komšić.

Ta činjenica se mora prihvatiti a, kako dodaje, ljudi različito gledaju na ovaj potez.

„Teške su ovo odluke ali mora se nekada uspraviti kičma i reći ne. Ovaj nas potez diže na viši nivo interesovanja od prijateljskih zemalja i koje će registrovati šta su interesi Rusije na Balkanu. Ovde se odigrava malo veća bitka od one koju mi osetimo u BiH“, izjavio je Komšić.

(Tanjug)

