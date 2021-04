Komšije osnovale fejsbuk grupu „građana vakcinisanih u Srbiji“

Proteklog vikenda u Srbiji se vakcinisalo više od 20.000 građana BiH. Brojni građani, razočarani odgovorom vlasti na pandemiju i (ne)nabavku vakcina, spas su potražili kod komšija. Jedan od njih je i Sarajlija Irfan Godinjak, koji je napravio i Facebook grupu „Građani BiH vakcinisani u Srbiji“.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ otkrio je da je na ideju da napravi grupu došao kada je shvatio da za građane koji su vakcinisani u Srbiji ne postoji registar niti u jednom sistemu u BiH.

– Analizirajući online sistem prijave za vakcinaciju u Srbiji, uvideo sam da je koncipiran da bude deo neke međunarodne razmene. Istovremeno, razumem da EU, Australija, ali i druge zemlje u svetu rade na sistemima koji će na kraju omogućiti razmenu ovih podataka. BiH, koliko sam informisan, u ovom trenutku nema jedinstveni registar vakcinisanih građana i do sada nije jasno da li će se na državnom nivou bilo šta napraviti. Sve upućuje na to da u bližoj budućnosti ne može doći do jednostavne razmene podataka između Srbije i BiH – ističe Godinjak.

Smatra da je neophodno da svi građani vakcinisani u Srbiji budu zavedeni u sistem i tretirani isto kao oni koji se vakcinišu u BiH.

Naglašava, takođe, da cilj grupe, koja ima već više od 300 članova i taj broj konstantno raste, nije ultimativno okupiti što više građana u smislu brojke, nego okupiti ljude koji dele isto iskustvo i artikulisati zajednički stav prema institucijama na svim nivoima vlasti, prenose mediji u regionu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.