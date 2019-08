Kostanić: Napad na Srbe u Uzdolju organizovan i planiran

ŠIBENIK – Šibensko-kninska policija traga za još desetak neidentifiovanih napadača na Srbe u Uzdolju, kraj Knina, 21. avgusta ove godine, dok su protiv petorice do sada privedenih podnete krivične prijave i podnet je predlog za određivanje pritvora osumnjičenima zbog mogućeg uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela s obzirom na to da je reč o huliganima, koji su do sada već bili prekršajno gonjeni.

Načelnik te policijske uprave, Ivica Kostanić, je iznoseći detalje potvrdio da je reč o organizovanom i unapred planiranom napadu.

Svi učesnici u tom napadu, rekao je Kostanić, su navijači, kako je rekao, jednog splitskog dubalskog tima, a hrvatski mediji pišu da je reč o „Torcidi“.

Prema njegovim rečima, grupa napadača je do kafića u Uzdolje došla sa četiri vozila, nakon čega su maskirani upali u taj objekat noseći drvene i metalne predmete.

Oni su, istakao je, koristeći govor mržnje vlasnicu kafića i goste vređali na nacionalnoj osnovi, istovremeno uništavajući inventar.

Kriminalističko istraživanje sprovedeno je do sada nad trojicom privedenih, jednim 19-godišnjakom, jednim 21-godišnjakom i jednim 28-godišnjakom zbog sumnje da su počinili krivična dela nasilničkog ponašanja u vezi zločina iz mržnje, oštećenja tuđe imovine i nanošenje telesnih povreda 38-godišnjoj vlasnici ugostiteljskog objekta i još četiri osobe, piše lokalni portal ŠibenikIN.

Prema rečima Kostanića, huligani su se na dan napada prethodno okupili u Splitu sa još desetak neidentifikovanih pripadnika grupe za kojima policija traga, a na osnovu, kako je rekao, prethodnog dogovora da će otići u određeni ugostiteljski objekt za koji su pouzdano znali da će se u njemu gledati fudbalska utakmica Crvena zvezda-Young Boys.

Njihov plan je, kako je rekao, bio „nasilničko ponašanje prema zatečenim osobama“.

Iznoseći detalje njihovog plana, Kostanić je rekao da su se oni dovezli u Uzdolje sa četiri automobila, a da je samom napadu prethodilo izviđanje jednog od napadača, koji se nakon što je snimio situaciju u kafiću vratio do grupe osumnjičenih.

Identitet izviđača, rekao je Kostanić, nije poznat.

„Ulaskom u kafić, zbog mržnje na nacionalnoj osnovi, osumnjičeni su verbalno vređali vlasnicu kafića i zatečene goste uništavajući inventar palicama. Potom su palicama napali goste pa je pritom njih petero lakše povređeno, među kojima i jedan maloletnik“, izneo je Kostanić detalje od kojih je većina bila poznata već prvog dana nakon napada.

Napomenuo je da se kriminalističko istraživanje ovog slučaja nastavlja.

Inače, za krivično delo nasilničkog ponašanja napadačima preti kazna do tri godine zatvora, kao i za nanošenje telesnih povreda, dok je predviđena zatvorska kazna za krivično delo oštećenja tuđe imovine predviđena kazna zatvora od šst meseci do pet godina.

Načelnik šibenske policije potvrdio je da napad na kafić u Uzdolju i nešto kasnije iste večeru u Đevrskama, nisu povezani.

Prethodno novinarima se obratio i Emilio Kalabrić, portparol Županijskog državnog tužilaštva u Šibeniku i zamenik županijske državne tužiteljke koji je, između ostalog, rekao da je nakon saslušanja podnet predlog za određivanje istražnog pritvora za privedene napadače zbog opasnosti da bi mogli uticati na svedoke, ometati krivični postupak i ponavljanja krivičnog dela, jer su, kako je naveo, svi privedeni su ranije već prekršajno gonjeni prema Zakonu o sprečavanju nasilja na sportskim događajima.

Kalabrić je potvrdio i da niko od privedenih nije bio umešan u napad na sezonske radnike iz Srbije, koji se u junu dogodio u Supetru na ostrvu Braču.

O privedenima je rekao da su mlade osobe, ali da među njima nema maloletnika.

(Tanjug)