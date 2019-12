Macan poručio Kitarović da ne peva i ne daje intervjue

ZAGREB – Stručnjaci za političku komunikaciju i medije, Krešimir Macan i Aleksandra Kolarić, ocenili su da će na predsedničkim izborima u Hrvatskoj uticaj imati ono što se zbiva širom sveta, trend rastućeg nacionalizma i populizma, ali da, kako kažu, više od toga treba brinuti da se do pobede stiže i krađom glasova.

Krešimir Macan kaže da ne može da dokaže, ali da veruje da su protekli predsednički izbori u Hrvatskoj bili pokradeni.

Macan je to, kako prenosi Hina, rekao na tribini održanoj sinoć nakon projekcije filma „Na rubu“ upriličenoj u okviru Film festivala ljudskih prava u Zagrebu.

Osnovno pitanje na koje bi svi želeli odgovor odmah je ko će onda pobediti na predstojećim izborima za predsednika Hrvatske.

A Macan Kaže da uprkos anketama koje ukazuju na pobedu Kolinde Grabar-Kitarović, ona uopšte nije zagarantovana.

„Uđu li u drugi krug ona i Škoro, tu bi moglo biti svašta. Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića u drugom krugu po sadašnju bi hrvatsku predsednicu mogao biti povoljniji, ali bi i tu njen izborni štab morao biti oprezan“, kaže Macan.

Kolarić, pak, smatra da bi najveće iznenađenje mogao prirediti Dario Juričan alias Milan Bandić koji je takođe uspeo da prikupi potrebni broj potpisa za kandidaturu i u trku uđe pod, kako kaže, ironičnim sloganom „korupcija svima“.

„On je jedini koji na autentičan način govori ono što političari stvarno rade“, kazala je Kolarić dodajući da Juričan ne može da pobedi, ali svojim protestnim nastupom može animirati birače da glasuju na nepredvidivi način.

Macan i Kolarić su upozorili na činjenicu da biračke odbore, njih na hiljade, postavljaju županijske vlasti, a ne stranke što otvara silnu mogućnost zloporaba ukoliko nema efikasnog nadzora, odnosno dovoljnog broja posmatrača.

Sve se, kažu, svodi na to da – kad posmatrač kada ode makar na pet minuta na toaleta – članovi biračkog odbora kada su bez nadzora mogu učiniti šta god žele pa i da ubace u kutije glasačkih listića koliko stignu, a imena birača koji nisu glasli jednostavno zaokruže.

Macan veruje da je upravo to „tajna“ koja je Kolindu Grabar-Kitarović dovela na Pantovčak u drugom krugu s tadašnjim predsednikom Ivom Josipovićem kojeg je pobijedila s razlikom nešto većom od 30.000 glasova.

Ali, ističe, to je vrlo teško dokazati pa je jedini način da se to spreči promena zakona iako je za to kasno na ovim izborima.

Na pitanje što bi ipak savetovao sadašnjoj predsednici da bi pobedila, rekao je:

„Poručio bih joj da manje peva i da daje što manje intervjua“.

