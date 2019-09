Mamić: Kleknuo sam pred Kolindu i rekao boginjo moja

ZAGREB – Zdravko Mamić, bivši čelnik zagrebačkog Dinama koji je optužen za kriminalne radnje u tom fudbalskom klubu, izjavio je danas da će ponovo glasati za aktuelnu hrvatsku predsednicu Kolindu Grabar kitarović jer je ona „nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti“.

On je u intervjuuu za RTL otkrio da je čak i kleknuo pred predsednicu i nazvao je boginjom.

„Ponosan sam što je takva žena predsednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pevamo ili plešemo. Možda jednom ili dva puta smo plesali i treći put, ja sam kleknuo i rekao ‘predsednice, boginje moja’. Šta tu ima loše, to sam ja, to sam ceo život. To samo ‘džek’ može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja“, rekao je Mamić, prenosi Index.hr.

Mamić, koji se od hrvatskog pravosuđa krije u BiH, najavio je i da će svi njegovi članovi porodice i svi na koje ima uticaj glasati za Grabar Kitarovićevu.

On je dodao da ne razume zašto ljudi oko predsednice, kad se spekuliše da li joj je on teret kada on to nije, ne kažu decidirano: „pokvarenjaci, zašto falsifikujete“.

„Da li je zlo ako je predsednica pevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u nekom predmetu. Gde je tu problem? Istina je jedino da sam ja bio simpatizer predsednice, da sam bio donator s 10.000 kuna. Njoj lično bih dao sve što imam da bude ponovno predsednica“, zaključio je Mamić.

(Tanjug)