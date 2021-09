Mandić: Neko mora da odgovara – Đukanović stoji iza svega

PODGORICA – Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je danas da pravna država i njene insitucije moraju odraditi svoj posao u vezi svega što se događalo oko ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i da neko mora da odgovara za to.

Mandić je kazao da sigurno scene, posebno sletanje helikopterom na Cetinje i sve što je pratilo taj trenutak na cetinjskim ulicama nije ponos ni za koga, ali je moralo da se obezbedi da država funkcioniše.

Kazao je da se pokazalo da neko tuđu decu zavađa zbog sitne političke koristi.

„Nije bilo nigde Mila Đukanovića, ni u prvim, ni u zadnjim redovima. Videli smo neke poslanike DPS, a njega nigde nije bilo, a on je sve osmislio kako bi destabilizovati mir u Crnoj Gori. To se ne sme dozvoliti. Snaga države mora u potpunosti biti primenjena“, naglasio je on u sedištu stranke.

Funkcioner DF Milan Knežević je kazao da je potrebno da državno tužilaštvo pokrene istražne radnje protiv predsednika države i svih koji su mu pomagali u stvaranju ove krize.

Mandić je rekao da je dobro što je vlada promenila odluku da se ustoličenje odloži, jer bi to samo ulilo lažnu nadu nekim ljudima koji su želeli da orgnaizuu pobunu i pomisle da su jači od većinske Crne Gore.

„Bolje bi bilo da je to sve ranije završeno. Ali bolje je i da je danas završeno nego kasnije, jer bi kasnije imali nešto mnogo gore“, poručio je Mandić.

(Tanjug)

