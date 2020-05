Mandić: Srbija, RS i SPC uz srpski narod u Crnoj Gori

PODGORICA – Srbija i srpski narod, Republika Srpska, Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njen poglavar patrijarh Irinej svi stoje uz nas i podržavaju srpski narod i crkvu u Crnoj Gori, rekao je član Predsedništva Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić pred poslanicima u crnogorskom parlamentu.

Kaže da je pratio konferencije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Irineja i uverio se da kada dođe do teških momenata „svoj svojega nikada puštati neće“ i dodao da je to još Njegoš zapisao, a u ovom vremenu to se i potvrđuje.

(Tanjug)

