Marić: Uspeli da spojimo mlade na ovom „teškom“ prostoru

ZAGREB – Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, na svečanom događaju u Zagrebu, izabran je danas za novog ambasadora Sportskih igara mladih.

Sportske igre mladih su inače najveća amaterska sportska manifestacija u Evropi.

Predsednik Sportskih igara mladih Zdravko Marić kazao da je velika čast za ovu organizaciju da Aleksandar Čeferin postane ambasador, ali je i naglasio da dalje posvećuje najveću čast deci iz Srbije, Hrvatske i BiH koja su deo ovog projekta.

„Uspeli smo na ovoj ‘teškoj’ teritoriji da spojimo decu i to ćemo još jače činiti i dalje“, naglasio je Marić.

Novoizabrani ambasador Sportskih igara mladih Aleksandar Čeferin rekao je da je odlučio da se pridruži ovoj maniestaciji zato što je pre svega reč o humanitarnom i dobrom projektu.

„Malo ljudi danas dobro drugima postave ispred svog dobra. Pokušaću da učinim da budete ponosni na mene kao ambasadora. Ja, a naravno i UEFA, uradićemo najbolje što možemo“, rekao je Čeferin i upitao kada će i Slovenija postati deo Sportskih igara mladih.

On je naglasio da deca ne veruju populističkim izjavama poput one kao što su „da neko nekoga ne voli zato što je iz druge države ili druge nacije, vere, boje kože i slično, već da oni vole sport, prijateljstvo, pozitivne vrednosti“…

Dugogodišnji ambasador Sportskih igara mladih Predrag Mijatović, koji je dodelio plakatu Čeferinu, poručio je da je ova manifestacija odlična prilika da deca postanu vrhunski sportisti, a ako već ne mogu, onda da budu dobri ljudi.

„Čast mi je da doprinosim daljem razvoju Sportskih igara mladih, da ova manifestacija raste iz dana u dan, iz godine u godinu“, kazao je Mijatović.

Putem video poruke obratili su se i fudbaleri Nemanja Matić, Edin Džeko i Luka Modrić, koji su čestitali Čeferinu za poziciju ambasadora Sportskih igara mladih i izrazili nadu da će se ovaj projekat dalje i dublje razvijati.

Bivši evropski komesar za proširenje i susedsku politiku takođe je putem video poruke čestitao Čeferinu ambasadorsku poziciju Sportskih igara mladih i naglasio značaj ovog projekta u razvoju dece i mladih.

Tokom svečanosti promovisan je i novi projekat Sportskih igara mladih „Youth Sports Fair Ćance“ posvećen edukaciji dece i roditelja protiv nasilja među decom, a organizatori su podsetili da manifestacija „Sportske igre mladih“ na godišnjem nivou povezuje 202 hiljade dece i mladih iz Srbije, BiH i Hrvatske, te da je u periodu od 23 godina postojanja, ovaj projekat povezao čak 1,7 miliona dece i mladih.

