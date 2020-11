Matić o Vukovaru, Penavi, Koloni sećanja

ZAGREB – Specijalni izaslanik predsednika Srbije Veran Matić, koji je učestvovao u obeležavanju Dana vukovarske žrtve, izjavio je da iz Vukovara odlazi sa rešenošću da, kako je kazao, „Srbija treba još više da učestvuje u pozitivnim procesima u Hrvatskoj“.

Upitan šta će napisati u izveštaju pedsedniku Srbije o boravku u Vukovaru i šta će mu sugerisati, Matić za zagrebački portal Telegram kaže:

„Srbija treba da radi na jačanju srpske zajednice u Hrvatskoj, od Vukovara do Zagreba, i jako je važno pomoći da se napravi srpski kulturni i ekonomski centar“, naveo je Matić.

Objasnio je i da je juče u Ovčari klekao ispred spomen obeležja hrvatskim žrtvama u želji da učini nešto više od pukog gesta.

Rekao je da se to, možda, nije očekivalo od njega, ali je on to urado bez političkih i bilo kakvih drugih ambicija.

„Uradio sam to bez fige u džepu. To se možda nije očekivalo, ali mislim da je važno“, kazao je Matić.

Želeo je, kaže, da hrvatskim građanima pokaže da postoje ljudi koji izražavanjem žaljenja i iskazivanjem pijeteta prema žrtvama to ne čine samo forme radi ili zbog toga što je to trenutno poželjan pravac u međusobnim odnosima, ili, kako je precizirao, u odnosima prema komemoracijama.

„Učinio sam to zbog toga što time izražavam i lični kontinuirani odnos prema ratovima i žrtvama”, kaže Matić, koji ističe da je imao potrebu da to učini bez obzira na to što je već bio u Vukovaru.

Matiću ovo nije prvi dolazak u Vukovar, podseća Telegram i dodaje da je i ranije hteo da učestvuje u Koloni sećanja, ali ga je gradonačelnik Ivan Penava bio proglasio „personom non grata“, poručivši da nije dobrodošao.

Matić kaže da ga je to tada iznenadilo, jer su Srbija i Hrvatska u tom trenutku imale otvoren put međusobne saradnje na najvišem nivou, između bivše predsednice i tadašnjeg premijera Srbje Aleksandra Vučića.

Na pitanje kako gleda na podelu žrtava, „na naše i njihove“, Matić kaže:

“To je veliki problem s kojim sam se suočavao i kad je reč o pronalaženju nestalih, iako, načelno, kad je reč o deljenju žrtava, retko je ko govorio tako otvoreno kao Penava“.

Takve podele su, kaže, više bile u podsvesti nekih ili u politikama koje nisu javne. „To je potpuno necivilizacijski, takvi ljudi trebalo bi da budu na margini, nipošto dominantni u nekoj sredini, pogotovo ne u Vukovaru koji je preživeo užasnu tragediju i u kojem treba graditi život bez politika prošlosti”, rekao je Matić.

U konkretnom slučaju, ističe, radi se o aktivnom suprotstavljanju normalizaciji.

„Ali, je dobro što potezi koje povlači hrvatska vlada i vladajuća stranka idu ka tome da marginalne pojave otklone kao prepreke za razvoj boljih odnosa. Takvi postoje svuda, na nama je da se od njih odmaknemo”, naveo je Matić.

(Tanjug)

