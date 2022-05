Mediji: Ruske diplomate pretile hrvatskom novinaru, dobio policijsku zaštitu

Novinar zagrebačkog Večernjeg lista Hasan Haidar Diab nalazi se pod policijskom zaštitom zbog pretnje ruskih diplomata pošto je objavio tekst o čečenskom vodji Ramzanu Kadirovu, pišu danas hrvatski mediji.

On je za agenciju Hina rekao da mu je posle izveštaja hrvatskih obaveštajnih službi i MUP-a bezbednost zagarantovao i premijer Andrej Plenković.

Novinar je ispričao da su mu pretila dvojica ruskih diplomata od njih ukupno 18 prognanih iz Hrvatske krajem aprila i to tri sedmice posle objave teksta o ulozi i načinu delovanja Kadirova i „čečenskih kordona smrti“ u ratu u Ukrajini.

Pretnje su se, kako je istakao, nastavile i posle proterivanja porukom savetnika za medije u ruskoj ambasadi Matveja Sidorova koju je dobio uoči Svetskog dana slobode medija, 3. maja.

„Izveštavanje o čečenskim kordonima smrti otpočetka se nije svidelo ruskoj ambasadi u Hrvatskoj iz koje su me odmah nakon objave teksta kontaktirali telefonom, ironično poručivši kako sam napisao ‘sjajan članak'“, kazao je Diab.

On je dodao da mu je u telefonskom razgovoru savetnik za medije Sidorov rekao da mu politički sekretar Sergej Trofimov poručuje da će tekstove isti dan prevesti i poslati u Moskvu. Na njegovu konstataciju da to ionako rade, odgovorili su mu da nije razumeo. „Te tekstove ćemo poslati Kadirovu“, odgovorio mu je savetnik, prenosi Hina.

„Pitao sam ga šta to znači, znači li to da vi zapravo meni pretite, šaljete moje tekstove čoveku koji likvidira ljude“, rekao je Diab i dodao da mu je ruski diplomata odgovorio da to može protumačiti kako želi.

Kasnije mu je, dodao je, rekao da samo prenosi poruku Trofimova.

Novinar je o svemu razgovarao sa urednikom i policijom, a kasnije i sa ministrom unutrašnjih poslova Davora Božinovićem koji mu je odgovorio da u tom slučaju nema čekanja jer „ne znaš s kim imaš posla“, navodi agencija.

Diab je ubrzo dobio policijsku zaštitu koja, istakao je, pokazuje koliko su to bile ozbiljne pretnje.

Ubrzo ga je na razgovor pozvao premijer Andrej Plenković koji ga je obavestio da je o pretnjama dovio izveštaj obaveštajnih službi i MUP-a. Premijer mu je rekao da je naložio složbama da učine sve da zaštite Diaba i njegovu porodicu.

On je objasnio da su u Večernjem listu odlučili da ne izlaze sa tim u javnost zbog njegove bezbednosti, ali da se odlučio na javni istup nakon što je nedeljnik Nacional to objavio.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.