Medojević pozvao NATO da utiče na vlast Đukanovića

PODGORICA – Predsednik PzP-a i poslanik opozicionog DF-a u Skupštini Crne Gore, Nebojša Medojević, pozvao je danas NATO da utiče na vlast Mila Đukanovića da poštuje ljudska prava i slobode.

U pismu generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu, Medojević ukazuje da u okviru meanizama sa kojim raspolaže NATO pošalje jasn poruku aktuelnoj vlasti da članstvo u NATO ima i vrlo jasne obaveze u pogledu jačanja demokratije, vladavine prava i poštovanju temeljnih ljudskih prava.

Medojević je iskazao protest zbog sve otvorenijeg progona jednog broja oficira i vojnika u Vojsci Crne Gore zbog njihovih verskih uverenja.

Medojević u pismu ističe da je sporni Zakon o slobodi veroispovesti, koji je vladajuća većina usvojila, bez dogovora sa Crkvom, od Crkve i kompletne opozicije doživljen kao diskriminatorski i protivustavan jer ugrožava ustavom definisane principe odvojenosti crkve i verskih organizacija od države i slobodu veroispovesti, nepovredivost svojine, pravnu sigurnost, zabranu retroaktivnog dejstva.

Obraćajući se Stoltenbergu kao poslanik parlamenta i punopravni član Delegacije Parlamenta u Parlamentarnoj skupštini NATO, Medojević je istakao da bahato ponašanje aktuelne vlasti i ugrožavanje temeljnih ljudskih prava, sloboda i statusa i imovine jedine kanonske Pravoslavne hrišćanske crkve.

To je, naveo je, dovelo je do najmasnovnijih protesta u istoriji Crne Gore, gde na ulicama i mirnim šetnjama, prisustvuje i do 30 odsto ukupnog stanovništa.

Opisiujući pod kakvim okolnostima je sporni zakon usvojen u parlamentu, Medojević uverava Stoltenberga da i DF i Crkva žele da se ovaj složeni problem reši mirnim putem i političkim sredstvima i to na način da se sva prava garantuju svima u Crnoj Gori.

„Da Srpska pravoslavna crkva ima isti tretman od države kao što ima Islamska verska zajednica i Rimokatolička crkva“, naveo je Medojević u pismu koje je u celosti objavio je podgorički portal In4S.

S druge strane, naveo je Medojević, u strukturama vlasti nemamo odgovorne sagovornike, već jednu strukturu koja ovaj veliki i ozbiljni problem pokušava da reši državnim nasiljem, medijskom satanizacijom, zloupotrebom policije, tužilastva, sudova, službi bezbednosti i vojske.

Ukazao je da, osim opasnog širenja jezika mržnje, etiketiranja političkih oponenata kao “neprijatelja drzave” aktuelna vlast, kaže, koristi sve mehanizme iz sosptvenog komunističkog nasleđa, koji su nespojivi sa članstvom Crne Gore u NATO, koji je savez demokratskih i pravnih država koje poštuju osnovna ljudska prava i slobode.

Kao najagilnije u tome naveo je ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je, kako kaže, već više puta u svojim javnim nastupima „teško zloupotrebio NATO“, preteći građanima da će Alijansa biti angažovana protiv onih koji mirno i dostojanstveno protestuju protiv kršenja prava i sloboda.

Medojević je, između ostalog, naveo i da je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general Dragutin Dakić javno uputio otvorenu pretnju pripadnicima vojske zbog njihovog verskog opredeljenja i građanske potrebe da iskažu svoje mišljenje o Zakonu skupa sa stotinama hiljada svojih sugrađana.

Citirajući Dakićevu pretnju, Medojević Stoltenbergu poručuje da je Crna Gora već više godina u dubokoj i teškoj političkoj krizi koja je dovela do gubitka poverenja građana u institucije sistema i značajno destabilizova zemlju.

Navodeći primere destabilizacije Crne Gore, Medojević u pismu Stoltenbergu izražava nadu da će i NATO pravilno proceniti rizike po stabilnost jačanja totalitarnih tendencija u vođenju države od aktuelne vlasti i iskoristiti mehanizme kojima raspolaže da im se pošalje jasna poruka da članstvo u NATO ima i vrlo jasne obaveze u pogledu jačanja demokratije, vladavine prava i poštovanju temeljnih ljudskih prava.

