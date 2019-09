Migrant: Kad vas policija uhvati noću jako vas tuku

SARAJEVO – Jedan migrant opisao je odlazak s grupom od šest Alžiraca iz Velike Kladuše preko Šturlića u BiH do Hrvatske, odakle su, kako je naveo, vraćeni nakon što su doživeli brutalan tretman.

„Uhapsili su nas, ja sam vikao ‘polako, to me boli’. Onda sam otišao u Šturlić, pešačio 23 kilometra u jednom danu. Ostali smo tamo jedan dan za odmor, a sutradan smo otišli u Hrvatsku“, kazao je jedan od migranata za portal „Border vajolens“, koji se bavi monitoringom migrantske krize.

On je rekao da je važno da se pokuša da se granica pređe tokom ranih jutarnjih sati, jer je, kako je naveo, noću pojačan nadzor i tada je moguće da policija primeni nasilje prilikom hapšenja uz granicu, prenosi portal „Avaz“.

„Tokom noći postoje dronovi. Vidite ih, mislim da ih ima 10. Oni te vide. Ne možete preći granicu tokom noći, jer kad vas policija uhvati noću, jako vas tuku. Oni vas razbijaju. Policajac koji me kasnije pretukao nosio je masku. Na taj način ga se ne možete setiti“, kazao je migrant.

Migrant, koji je želeo da ostane anoniman, dodao je da je grupa drugog dana čula glasove, ali da nisu znali da li su to policajci ili drugi ljudi.

„Morali smo da pređemo veliki put koji vodi do Zagreba. Dvesto metara pre tog puta, dva prijatelja otišla su da vide može li se cesta slobodno preći. Vratili su se s policajcem koji je uperio jednom pištolj u glavu. Rekao nam je da ostanemo ovde i nazvao još jednog, koji je došao posle pet minuta“, ispričao je.

(Tanjug)