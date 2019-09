Migranti ušli u kamion Bosanca dok je spavao, carinici ga brutalno kaznili

Vozač iz Bosne i Hercegovine preživeo je neverovatno iskustvo jer su mu, dok je spavao na odmorištu Novska, migranti ušli u kamion, a hrvatski carinici su ga zbog toga brutalno kaznili.

Vozač kamiona Samir Džigal krenuo je u utorak tegljačem iz Konjica u Bosni i Hercegovini prema Austriji. Prevozio je matice za autoindustriju i alate za bušenje. Razdužio je papire na bosanskohercegovačkom delu granice Stara Gradiška i preuzeo nove s konačnim odredištem u austrijskom Spielfeldu. Na hrvatskoj granici carinici su mu stavili sajlu s obilježjem carine, što je standardna procedura. Nakon što je ušao u Hrvatsku, vožnju je nastavio auto-putem A3 u smeru Zagreba. Kada mu je tahograf pokazao da se dozvoljeno vreme za volanom bliži kraju, stao je kako bi napravio zakonom propisanu pauzu.

“To je bilo negde 15 minuta nakon ponoći. Parkirao sam kamion na odmorištu da napravim pauzu. Prema pravilima, morao sam odmoriti do 9:15. Legao sam u kamion i zaspao. Oko 2:15 me nešto probudilo, primetio sam da mi nešto klepeće na karoseriji. Izašao sam iz kabine i video tri migranta da stoje. Probudio sam kolegu vozača na parkingu da ne idem sam pred njih. Kada smo im se približili, ta trojica su pobegli u šumu”, ispričao je Samir za Index.hr.

Kada se približio kamionu, video da je sajla presečena i odmah je posumnjao da su migranti ušli u kamion pa je istog trenutka pozvao policiju. Došla je granična policija iz Novske, a Samir im je rekao da sumnja da su u kamionu migranti.

Na policijski zahtev otvorio je zadnja vrata kamiona, a unutra su bila četiri migranta. Nisu imali nikakve dokumente ni mobilne telefone. Policija je migrante smestila u policijski kombi, a Samir ih je zamolio da jave carini da je carinska sajla presečena.

Na odmorište je oko pet sati došla mobilna jedinica carine, koji su od vozača tražili da vozi za njima.

“ Rekao sam da mi još uvek nije isteklo zakonsko vreme za odmor, ali to ih nije zanimalo. Dovezli su me do Bregane”, ispričao je vozač kome je carina izrekla kaznu zbog toga što sajlu „nije sprečio od oštećenja“.

“Odbili smo plaćanje i rekli da želimo na sud. Odvezli su nas na sud na Velesajam. Tamo su Samiru oduzeli pasoš. Sudija je presudila da mora da plati 42 hiljade kuna (oko 667.000 dinara), a kako se moraju platiti dve trećine kazne, to ispada 28 hiljada kuna (oko 445.000 dinara) i još dve hiljade kuna troškova”, ispričao je vlasnik kompanije za prevoz Midhat Halilović, koji je morao da angažuje drugog vozača da bi kamion stigao na odredište.

“To je meni neshvatljivo. Oni kažu da je on trebalo da brani kamion, a morao je da spava. I šta je trebalo da uradi, obračunava se s migrantima da ga još izbodu”, pita se vlasnik.