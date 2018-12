Milaković: Nastavi li se ovako, Hrvatska će ostati bez Srba

ZAGREB – Nakon hapšenja dvojice Srba osumnjičenih da su činili ratne zločine tokom poslednjeg rata na području Vukovara, predsednik Demokratskog saveza Srba, Srđan Milaković, kaže da je ta akcija sprovedena pod pritiskom onih koji su polovinom oktobra organizovanli proteste u tom gradu i koji, kako kaže, nikako ne predstavljaju „glas razuma“.

„Nastavi li se ovako, Vukovar će postati grad bez ljudi, a Hrvatska bez Srba! Al, nije li to mnogima i cilj?’, pita Milaković u saopštenju dosavljenom medijima.

“Hapšenje i privođenje na obavijesni razgovor pripadnika srpske zajednice u Vukovaru bilo bi naivno pripisati redovnom radu institucija i nekakvih novoformiranih istražiteljskih komisija. Tu je jasan rukopis onog kruga ljudi koji stoje iza vukovarskog proteta i koji nikako ne predstavljaju glas razuma. To su ostrašćeni ljudi koji žele osvetu a ne pravdu, koji žale što se u Vukovaru nije dogodila druga Oluja i etničko čišćenje Srba“, jasan je Milaković.

Sredinom oktobra hrvatski veterani predvođeni gradonačelnikom Vukovara, Ivanom Penavom, inače, članom vladajuće Hratske demokratske zajednice, organizovali su u Vukovaru protest zbog, kako su tada naveli, nečinjenja vlasti na procesuiranju ratnih zločinaca.

Protest je organizovan uprkos protivljenje premijera Andreja Plenkovića.

Milakoić ističe da je snaga koju imaju ti ljudi Hrvatskoj, koji su organizovali vukovarski protest sredinom oktobra, jača od snage institucija i pravne države što su mnogo puta dokazali.

„Oni su vodili kampanju protiv dvojezičnosti u Vukovaru i dvojezičnosti danas nema uprkos zakonu. Njima je ova vlast dozvolila da pred masom, po medijima i u javnom prostoru prozivaju, upiru prstom u pojedine Srbe bez ikakvih pravno relevantnih dokaza. Vlast im je dozvolila da javno pozivaju na nacionalnu mržnju i nasilje“, kaže Milaković.

Dodaje da Srbi koji su pritvoreni žive u Vukovaru celo vreme od reintegracije, bili su dostupni istražnim tijelima i davali iskaze, ali protiv njih nisu pokrenuti krivični postupci jer ne postoje dokazi da su odgovorni.

„Tu završava pravna država a počinje hajka i zakon jačeg“, upozorio je Milaković.

Nimalo slučajnim smatra to da među uhapšenima nema pripadnika hrvatskog naroda odgovornih za zločine nad srpskim civilima zato što to učesnic oktobarskog protesta u Vukovaru nisu ni tražili niti to dozvoljavaju jer bi onda i neki od njih mogli da dođu na red i pod udar istih tih institucija.

“ Ovakva događanja unose nemir među sve Srbe u Hrvatskoj, a naročito među vukovarske Srbe i sve građane koji žele dobro svome gradu i državi i šalju poruku da institucije pravne države ne štite jednako sve svoje građane, da nismo svi isti pred zakonom“, kaže Milaković.

Objašnjava da mnogim vladajućim koketiranje sa bezakonjem i ekstremnim nacionalizmom i podleganje pritiscima na kraju je došlo glave pa bi ovi sadašnji bar zbog toga trebali da razmisle što čine pre nego što bude kasno.

Policija je u četvrtak rano prepodne na području Vukovara privela pet osoba srspke nacionalnosti na infrmativne razgovore u sklopu kriminalističke istrage o ratnim zločinima počinjenima u Vukovaru 1991.

Samostalna demokratska srpska stranka (SDS S), koja podržava aktuelnu vladu Plenkovića, i Zajedničko veće opstina (ZVO) juče su izrazili zabrinutost akcijom policije.

(Tanjug)