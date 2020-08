Milanović: Bilo bi dobro da se Hrvatska ne sramoti kao država

Hrvatski predsednik Zoran Milanović danas je poručio da bi bilo dobro da se Hrvatska ne sramoti kao država, povodom najave pojedinaca da će na sutrašnju centralnu proslavu 25. godišnjice vojno-policijske operacije Oluje u Kninu ponovno doći u majicama s porukom „Za dom spremni“.

„Nije to isto. U Okučanima je to bio protokol. Došli su ispred premijera i mene, a ovo je drugo. Bilo bi dobro da se ne sramotimo kao država, a ako već žele vikati, nek viču, ali neka ne oblače te majice, to nam radi štetu“, izjavio je Milanović u zagrebačkoj Policijskoj akademiji, nakon svečanog obeležavanja 30. godišnjice osnivanja policijske formacije Prvi hrvatski redarstvenik, prenela je agencija Hina.

Na pitanje da li će reagovati kao što je to učinio u Okučanima kada je zbog HOS-ovih obeležja s natpisom „Za dom spremni“ napustio svečano obeležavanje operacije Bljesak, ako obeležja ipak budu u protokolu, rekao je da će reagovati jer deluje prema svojim principima koje ljudi prepoznaju.

„Sigurno neću dopustiti da se od hrvatske države i simboličnih stvari radi ruglo. Siguran sam da će se premijer potruditi da to bude čisto“, ocenio je Milanović.

Vezano za dolazak na obeležavanje Oluje u Knin potpredsednika Vlade Borisa Miloševića iz Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), kazao je da je to dobro, ali da to nije očekivao.

„Sutra je u Kninu proslava, ne komemoracija. Ja ne očekujem od svakoga u Hrvatskoj da slavi na isti način svaku stvar. Zato mi je drago, ako tu ima iskrenosti, a verujem da ima, da Milošević dolazi“, rekao je Milanović.

Hrvatska ni u jednom trenutku uz moguća posrtanja u ratu i nakon nikad nije pala u moralnu katastrofu, ocenio je predsednik i dodao da je bilo grešaka i propusta, što je plaćeno i sudski i materijalno.

„Ostaje jedna mrlja, ali pobeda je velika, čista i nedvojbena. Onima kojima je krivo, neka im bude krivo i dalje. Zato mi je drago da dolazi Boris Milošević koji je i u mojoj Vladi bio zvaničnik“, naglasio je Milanović.

Vezano za kritike oko odlikovanja jedinice penzionisanog generala Zlatana Mije Jelića, koji je optužen za ratni zločin u BiH, Milanović je naveo kako je najbolje o tome više ništa ne reći.

„Ne gledam na to što Bakir Izetbegović ide redovno na grob rahmetli Rasimu Dediću, zapovedniku bosanskohercegovačke vojske koji je u Hagu osudjen na tri godine, a ja ne smatram da je zbog toga ratni zločinac. Dobio je tri godine jer su mu nešto morali nalepiti, onda je i Milivoj Petković ratni zločinac. Nije svako ko je dobio kaznu u Hagu ratni zločinac“, ocenio je Milanović.

On je rekao da nisu isti srpski ratni zločinci Ratko Mladić i Radovan Karadžić s Rasimom Delićem. Poručio je da ne odaje počast nijednom pojedincu, nego svima njima jer se ne može birati.

(Beta)

