Milanović: Hrvatima u BiH se uskraćuju poitička prava

LIVNO – Posetom Livnu predsednik Zoran Milanović završio je trodnevnu posetu gradovima i opštinama sa većinskim hrvatskim stanovništvom, gde je razgovrao sa županijskim i gradskim čelnicima i obećao im dalju pomoć podrške u njihovoj borbi za osnovna politička prava.

On je novinarima u Livnu rekao da vlasti BiH pokušavaju da Hrvate izguraju iz Doma naroda, koji je paritetno telo kojim se obezbeđuje ravnopravnost tri konstitutivna naroda što je, kazao je, jako bitno.

„Taj institut konstitutivnih naroda nije neki dekor, to je naprosto pitanje egzistencije Hrvata“, kazao je Milanović.

Rekao je da se Hrvatima u BiH otvoreno uskraćuju politička prava:

„Na mesta hrvatskih zastupnika u Dom naroda dolaze ljudi koji očito nisu Hrvati ili lažu da su Hrvati, a bira ih jedna druga etnička grupa. Dakle, isti obrazac ista priča. Tome će doći kraj“.

Poručio je da Hrvati u BiH nisu manjina.

„Ugovor i pravni okvir Dejtonskog sporazuma, sa svim onim što mu pripada, sa svim aneksima, kartama, sa svim granicama, u međunarodnom pravu je u rangu ratifikovaih ugovora. To su ugovori koji su duboko ukorenjeni i ne mogu se tek tako menjati. Kod njih ne vredi klauzula „rebus sic stantibus“ (kako sada stvari stoje), pa kad se stvari promene razgovaraćemo opet, rekao je hrvatski predsednik.

Takvi ugovori, kazao je, mijenjaju se samo u velikim turbulencijama, da ne kažem ratovima.

„Nakon jednog rata donesen je takav sporazum i on će važiti zauvek, do sledeće nevolje koju ne želimo“, poručio je Milanović.

Odbacio je kritike koje su stigle iz pojedinih političkih krugova da svojim izjavama uzrokuje nestabilnost u BiH.

„Oni su uzrok političke nestabilnosti, nervoze i nesreće u BiH, i rade ono na što je upozorio Haris Silajdžić pre 15 godina, što sada rade i neki odgovorniji predstavnici bošnjačkog političkog naroda, a svodi se na rečenicu: ‘Nastavite li tako’, citiram Silajdžića, ‘ogadit ćete Hrvatima zemlju koja je njihova domovina’. To nisu moje reči, to je rekao Haris Silajdžić“, rekao je Milanović.

Na novinarsko pitanje zašto je 2010. godine u predizbornoj kampanji dao podršku Željku Komšiću, a sada istupa protiv njega, Milanović je odgovorio:

„Ja sam im dao podršku pa su me prevarili. To sada rade i Hrvatima. To nije politika menjanja stava, to je politika sazrevanja i sagledavanja nečije prevarne prirode. Tu ne mislim na Lagumdžiju, Lagumdžija nije nacionalista, on je druga priča, a Komšić se naprosto ugradio i to njemu paše“.

Dodao je da je sve što govori u dobroj veri, kao i da veruje da će se hrvatski narod u BiH izboriti za svoja prava, preneo je mostarski portal Dnevnik.

(Tanjug)

