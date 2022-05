Milanović ispratio novi hrvatski kontingent na Kosovo

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je danas u Petrinji u svečanom ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO misiju Kfor na Kosovu.

„Kosovo je medjunarodno priznata država. Srbija to ne prihvata, i kako stvari stoje, i neće skoro. Ali mi se u tu politiku ne mešamo više od onoga što smo učinili pre dosta godina, kada smo priznali Kosovo“, rekao je Milanović.

Milanović je kazao da Hrvatska nije to učinila „da napakosti Srbiji“, već da „nagradi Kosovo za ono što je prošlo“, saopštio je kabinet hrvatskog predsednika.

„Nadam se da ćemo uskoro u manjem i simboličnom broju biti prisutni i u misiji EUFOR u Bosni i Hercegovini, od koje nas drže na distanci“, naveo je Milanović.

On je ocenio da je to „neprihvatljivo i iritantno posle 25 godina“ i upitao one koji o tome odlučuju „zašto nijedan hrvatski oficir ne može biti u toj misiji“.

Na svečanom ispraćaju su bili i načelnik Glavnog štaba hrvatske vojske Robert Hranj i komandant Hrvatske kopnene vojske Boris Šerić.

(Beta)

