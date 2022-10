Milanović: Nisam negirao genocid u Srebrenici, ali bilo je puno većih zločina

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da nije negirao genocid u Srebrenici, ali je ponovo problematizovao to pitanje rekavši da je reč o „odluci samo jednog suda“ i da je u istoriji bilo „puno većih zločina“.

„Sud je presudio da je to genocid. S tim treba biti vrlo delikatan, jer to je odluka samo jednog suda. Ništa više od toga. Postoje puno veći zločini u istoriji po trajanju i magnitudi i insistiranjem da je sve genocid, radimo potencijalnu nepravdu prema Holokaustu nad Jevrejima“, rekao je Milanović novinarima u Gospiću.

On je tako odgovorio na pitanje novinara je li tačno da je na ručku s Miloradom Dodikom negirao genocid u Srebrenici.

Milanović je rekao da treba biti oprezan prema tom pitanju i etiketiranju.

„Kao što nama deo Srba lepi etiketu za Jasenovac i lažu o 700.000 ubijenih u Jasenovcu, zamolio sam i Dodika da spusti loptu, tako sada muslimani i Bošnjaci pokušavaju ubiti Boga u Srbima. To je korak do toga da Srbe nazivate genocidnim narodom“, dodao je hrvatski predsednik.

On je istakao da je to što je „jedna grupa sudija u jednom trenutku u određenim okolnostima ocenila da je neki događaj iz jula 1995. godine, da ga je okarakterisala kao genocid, ja to primam na znanje“.

„Ali, to nije Kuran. Prema tome se ne možemo odnositi kao verski dogmati. Ili Sveto pismo. O tome se razgovara uz dužno poštovanje prema žrtvama“, zaključio je Milanović.

Predsednik Hrvatske je pritom ocenio da ni on ni Dodik nemaju veze sa Srebrenicom, rekavši da neće dopustiti da mu neko „odreže jezik i da se mora sve vreme klanjati nekakvim idolima“.

„Kao što dopuštam i prihvatam da se o pitanjima koja su traumatična za moj narod govori otvoreno, tako će se govoriti otvoreno o svemu, i o zločinima nad Hrvatima, i o mudžahedinskom teroru u srednjoj Bosni i o ulozi koju su u organizaciji njihovog dolaska i boravka imali vodeći bosanskohercegovački političari, uključujući i Aliju Izetbegovića“, kazao je Milanović.

On je odlazećeg člana Predsedništva BiH Šefika Džeferovića nazvao „mudžehedinskom hostesom“, a Željka Komšića „lažnim predstavnikom Hrvata“ koji je podneo prijavu protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta u čemu ga je sprečio, kako je rekao, Dodik koji je uložio veto.

Hrvatski predsednik je to nazvao pragmatičnim, požrtvovanim i hrabrim činom Milorada Dodika nazvavši ga „srpskim patriotom“ kojeg su „pokušali da pokradu“ na proteklim izvorima u BiH.

„Dodik je srpski patriota, nećemo se nikad slagati u svemu, ali je samostalan i nezavistan čak i u Beogradu,koji mu sad radi o glavi. Takvog Srbina želim za suseda u BiH. Jelena Trivić, pa nema ko joj nije dao novac, deset puta je gora od Dodika“, zaključio je Milanović.

On je takođe rekao da je Dodik „pet puta pošteniji“ od predstavnika Samostalne demokratske srpske strake u Hrvatskoj na čijem je čelu Milorad Pupovac kazavši da su oni „opet uhvaćeni s prstima u pekmezu da dele državne podsticaje članovima svoje stranke“, aludirajući da optužnicu koja je podignuta protiv bivšeg potpredsednika vlade Borisa Miloševića (SDSS) i još trojice bivših hrvatskih minsitara zbog malverzacija s državnim podsticajima.

Upitan o Dodikovoj izjavi o odcepljenju RS od BiH, Milanović je odgovorio da Dodik „stalno lupeta“ i da je to „samo gard“.

„Milorad Dodik ne da nije na daljinskom Vučića, nije ni protiv njega, nego je divlje nezavistan“, ocenio je Milanović.

Hrvatski predsednik je zaključio da „s takvim ljudima nije lako, ali da se može, a da su ostali kupljeni prljavim novcem“.

(Beta)

