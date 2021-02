Milanović odgovorio na uvrede Rudanove

ZAGREB, 10. februara (Tnjug) – Predsednik Zoran Milanović odgovorio kniževnici i blogerki Vedrani Rudan, koja ga je ranije danas, izmđu ostalaog, nazvala „divljakom koji nije ništa učinio za Hrvatsku“.

Milanović kaže da ga je tištilo to što ga Rudan do sada nije napadala.

„Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo. Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma“, napisao je Milanović na svom fejsbuk profilu i dodao:

„Zoran Milanović, predsednik stranke i vlade koja je Hrvatskoj dala, u to vreme, jedan od tri najavangardnija zakona o registrovanom partnerstvu; vlade koja je vratila građanima opljačkane rate kredita; vlade koja je pružala aktivnu podršku manjinama i stvarno slabijima“.

(Tanjug)

