Milanović: Sumnjam u stvarne ciljeve beogradske politike kada je u pitanju EU

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas u Zagrebu da sumnja u stvarne ciljeve politike Beograda kada je u pitanju članstvo u EU.

On je ocenio da je reč o „mimikričnom, kvazi cilju Beograda“.

„Dajte ljudi, radite, ne bavite se samo unutrašnjom i bliskograničnom politikom ako želite u EU, ustvari to ste već mogli. Imam zaista sumnju u stvarne ciljeve beogradske politike kada je u pitanju članstvo u EU“, rekao je Milanović posle susreta s predsednikom Crne Gore Milom Djukanovićem koji boravi u zvaničnoj poseti Hrvatskoj.

Hrvatski predsednik je dodao da “ne ucenjuje Beograd ratnim odšetama”.

“To je odavno rešeno ili nije, i nije pošteno ni državnički da se to pitanje sada izvlači kao prepreka”, rekao je Milanović dodavši, medjutim, da će se morati dobiti odgovor Srbije o sudbini oko 2.000 hrvatskih gradjana nestalih 1991.

Milanović je poručio vlastima u Srbiji da je ulazak u EU jako težak, jer su nova pravila igre, nova pravila demokratije. To je, dodao je, sve više liberalna demokratija ili prava demkratija u kojoj “nema varanja, nema privatnih medija, odnosno ako i ima, svi te napadnu, svi to vide”.

(Beta)

