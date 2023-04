Milatović: Moje poruke o dobrosusedskim odnosima dobro primljene u Beogradu

Pobednik na predsedničkim izborima u Crnoj Gori Jakov Milatović izjavio je da bi voleo da njegova prva zvanična poseta bude Briselu, a da ubrzo nakon toga zvanično poseti Beograd.

Dodao je da je Srbija za Crnu Goru „više od ekonomije“.

„Moja javno izgovorena reč da bih voleo da moja prva zvanična poseta bude Briselu dolazi kao rezultat vizije Crne Gore koju ja imam, a to je Crna Gora koja bi trebalo da postane članica Evropske unije (EU) u mom petogodišnjem mandatu. Do sada su ti pregovori u doba Đukanovića bili pro forme, taj proces ide dinamikom puža“, rekao je Milatović u intervjuu za Nedeljnik.

Prema njegovim rečima, „prethodne dve godine zbog institucionalne nestabilnosti smo imali takođe dinamiku koja nije zadovoljavajuća i upravo sam zbog toga želeo da pošaljem poruku da je EU prva destinacija u cilju punopravnog članstva, jer je to prioritet svih prioriteta za Crnu Goru“, naglasio je Milatović.

On je podsetio da je rekao da bi ubrzo nakon toga voleo da zvanično poseti i Beograd, da se dodatno „spusti lopta“ i da se odnosi između Srbije i Crne Gore dodatno normalizuju, da budu dovedeni u ravan dve bliske prijateljske zemlje, kako to građani i očekuju.

Na pitanje ima li utisak da je u Beogradu bilo onih koji su se nadali nešto drugačijem ishodu izbora, on je odgovorio „ako mislite na zvanični Beograd, ja iskreno nisam stekao takav utisak, ne bih mogao nešto više od toga da kažem“.

„Imam utisak da su moje poruke na fonu dobrosusedskih odnosa bile dobro primljene u Beogradu. Na kraju krajeva to je za mene toliko prirodno. Srbija je za Crnu Goru više od ekonomije, to sam govorio i kao ministar, i to će biti parola kada budem predsednik u odnosu prema Srbiji“, naveo je Milatović.



(Beta)

