Ministar MUP Crne Gore: Na Cetinju je mogao izbiti oružani sukob

PODGORICA – Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović potvrdio je da je premijer Zdravko Krivokapić noć uoči ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija tražio njegovu ostavku, kao i ostavku direktora Uprave policije (UP) Zorana Brđanina.

Sekulović je u intervjuu Vijestima rekao da je u jednom momentu ponudio ostavku u slučaju da neko od pomoćnika direktora UP, kojima je bilo ponuđeno da budu novi direktori, preuzme funkciju, a to je podrazumevalo ostavku Brđanina, koju je on nudio.

(Tanjug)

